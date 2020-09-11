Новый Nissan Z "подал голос" перед премьерой

15 сентября Nissan торжественно представит новое поколение прославленного спорткупе Z, идущее на смену вышедшему 12 лет назад 370Z. И чем ближе повод, тем активнее компания возбуждает интерес к нему.

Последний привет от будущей премьеры - полуминутный видеоролик, наглядно демонстрирующий, что новая "зетка" останется точным инструментом тех, кто любит и умеет управлять автомобилем самостоятельно, демонстрируя короткий, лаконично оформленный рычаг механической 6-ступенчатой коробки на высоком постаменте.

И на уровне рычага нет мониторов, пультов климат-контроля, розеток, клавиш - никаких посторонних систем, с которыми он делил бы это пространство. Ниже по левую сторону от него примостился столь же аутентичный механический рычаг стояночного тормоза.

Кроме того, ролик демонстрирует новую графику фирменного логотипа "Z" с засечками, штрихом как в прописном варианте и курсивом. Новый логотип контуром нанесен на декоративных накладках порогов дверных проемов, вероятно он имеет внутреннюю подсветку, на обод специальных шин Dunlop, на тормозных суппортах, на постаменте рычага КПП и заключенный в круг белый логотип на черном фоне на задних стойках крыши.

Также в ролике полностью показана передняя оптика прожекторного типа на светодиодах и с ДХО в форме двух обращенных друг к другу дуг, задняя часть кузова с горизонтальными фонарями очень трепетно воспроизводящая зад классического Nissan Fairlady Z 1960-х. И главное - ролик дает образец рыка мотора нового Nissan Z при перегазовке. По предварительным данным, это голос 3,0-литровой "шестерки" с турбонаддувом Nissan VR (300-400 л.с.).