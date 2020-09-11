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11.09.2020 14:43
Рубрика: Легковые авто

Поезд застрял под мостом и повредил автомобили на 2 млн долларов

Текст: Григорий Гомельчук

Один из пользователей Youtube опубликовал видео происшествия на железнодорожной дороге в США, в котором вроде бы все очевидно, но есть одна загадка.

Фото: скриншот с youtube.com
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Поезд, перевозивший новенькие внедорожники Ford Explorer, каким-то образом оказался на пути со слишком низким мостом. В результате крыша на трех вагонах оказалась смятой в гармошку и расплющила находящиеся внутри машины. Теперь внедорожникам общей стоимостью около двух миллионов долларов дорога только на свалку.

На видео можно заметить, что когда поезд заезжал под мост, крыша на одном из вагонов уже была покорежена, и это вызывает кое-какие вопросы.

Получается машинист дважды пытался пролезть под мостом, поначалу не заметив повреждений? Или же авария была подстроена специально, как предполагают некоторые комментаторы с Youtube? Учитывая, что продажи автомобилей в США обвалила пандемия COVID-19, страховое мошенничество вполне могло иметь место.

Видео появилось на YouTube на этой неделе, каких-то комментариев о произошедшем от железной дороги или Ford пока не публиковалось.