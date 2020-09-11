Новости

"ПСЖ" стартовал в чемпионате Франции с поражения от "Ланса" 00:25
В Китае подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19 00:11
В Москве скончались 9 пациентов с коронавирусом 10.09.2020
Пациентов в реанимации смогут посещать родственники и друзья 10.09.2020
На Петербург обрушился шторм 10.09.2020
Президент Ливана: Пожар в Бейруте мог быть преднамеренной диверсией 10.09.2020
Россия откроет границу с Южной Осетией 10.09.2020
В Минздраве сообщили, когда начнется широкая вакцинация от COVID-19 10.09.2020
Режиссер Абель Феррара приехал в Россию представить фильм "Сибирь" 10.09.2020
Глава ВОЗ назвал число разрабатываемых в мире вакцин от COVID-19 10.09.2020
Gorillaz выпустили клип Strange Timez с Робертом Смитом из The Cure 10.09.2020
Москвичам посоветовали не ждать "бабьего лета" 10.09.2020
МиГ-29 сопроводил два самолета Норвегии над Баренцевым морем 10.09.2020
Премьеры "Дюны" и второй "Чудо-женщины" хотят перенести 10.09.2020
Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката 10.09.2020
Двух чиновников Минобороны арестовали в Москве по делу о взятке 10.09.2020
Ростехнадзор составит рейтинг экспертных организаций по промбезопасности 10.09.2020
Кафельников: На US Open перед Медведевым стоит непростая задача 10.09.2020
Адвокат Пашаев выразил уверенность, что приговор Ефремову отменят 10.09.2020
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что защищал Ефремова бесплатно 10.09.2020
Ракова: Школы и детсады в столице работают в нормальном режиме 10.09.2020
В августе пассажиропоток авиакомпаний упал на 36,6% 10.09.2020
Первые участники тестирования вакцины от COVID в Москве чувствуют себя хорошо 10.09.2020
Президент Кубы прокомментировал продление блокады со стороны США 10.09.2020
В Петербурге из-за ветра на рабочего упал автокран 10.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
11.09.2020 00:25
Рубрика: Спорт

"ПСЖ" стартовал в чемпионате Франции с поражения от "Ланса"

Текст: Максим Домчев

Вернувшийся в высший дивизион "Ланс" нанес поражение "ПСЖ" в матче второго тура чемпионата Франции - 1:0.

Фото: Rafael Marchante / POOL / AFP
Месси провел первую тренировку в общей группе "Барселоны"

Парижский клуб накануне этого матча, который стал для них первым в чемпионате, столкнулся со вспышкой коронавирусной инфекции. Причем COVID-19 не пожалел главных звезд финалиста Лиги чемпионов. Из-за болезни за парижан не смогли сыграть Неймар, Киллиан Мбаппе, Анхель Ди Мария, Леандро Паредес, Мауро Икарди.

Потери в составе вынудили главного тренера команды Томаса Тухеля включить в стартовый состав резервистов и игроков глухого запаса. Эти перестановки подарили "Лансу" шанс набрать первые очки в сезоне.

В первом тайме "Ланс" был активнее, он создавал больше моментов, и в одном из них парижан спасла штанга. После перерыва "ПСЖ" подвел голкипер Марцин Булка, подаривший шанс Иньятиусу Ганаго. Форвард поразил ворота, принеся своей команде столь желанную победу - 1:0.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спортивные организации Футбольные клубы "Пари Сен-Жермен"

Главное сегодня

Россия откроет границу с Южной Осетией
Путин рассказал о процессе восстановления экономики России
Мишустин потребовал защитить пенсионные накопления граждан от мошенников
Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката
Разработчики "Спутник V" ответили на вопросы зарубежных коллег по вакцине
Александр Метревели: Медведев просто обязан побеждать
20 сентября стартует новый сезон в баскетбольной Единой лиге