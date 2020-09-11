"ПСЖ" стартовал в чемпионате Франции с поражения от "Ланса"

Вернувшийся в высший дивизион "Ланс" нанес поражение "ПСЖ" в матче второго тура чемпионата Франции - 1:0.

Парижский клуб накануне этого матча, который стал для них первым в чемпионате, столкнулся со вспышкой коронавирусной инфекции. Причем COVID-19 не пожалел главных звезд финалиста Лиги чемпионов. Из-за болезни за парижан не смогли сыграть Неймар, Киллиан Мбаппе, Анхель Ди Мария, Леандро Паредес, Мауро Икарди.

Потери в составе вынудили главного тренера команды Томаса Тухеля включить в стартовый состав резервистов и игроков глухого запаса. Эти перестановки подарили "Лансу" шанс набрать первые очки в сезоне.

В первом тайме "Ланс" был активнее, он создавал больше моментов, и в одном из них парижан спасла штанга. После перерыва "ПСЖ" подвел голкипер Марцин Булка, подаривший шанс Иньятиусу Ганаго. Форвард поразил ворота, принеся своей команде столь желанную победу - 1:0.