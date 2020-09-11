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11.09.2020 10:51
Рубрика: Власть

Более 30% участников онлайн-голосования сделали свой выбор

Текст: Галина Мисливская
За первые 2,5 часа дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Курской и Ярославской областях своим избирательным правом воспользовались более 30% участников эксперимента в обоих регионах, сообщает ЦИК России.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Согласно данным счетчика на сайте голосования, к 10:30 в Курской области через интернет сделали выбор 4 602 человека (35,16%), в Ярославской - 6 330 человек (34,43%).

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
В России начался Единый день голосования

Напомним, в Сеймском одномандатном округе номер 110 и в Ярославском одномандатном округе номер 194 проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы. На участие в ДЭГ здесь подали заявки суммарно более 31 тысячи избирателей, имеющих подтвержденные учетные записи на портале госуслуг.

Голосование на виртуальных участках проходит параллельно с обычным. Участники ДЭГ исключены из списков избирателей по месту жительства. Эта мера позволит избежать попыток двойного голосования.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область ЦФО Ярославская область Единый день голосования-2020

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