Более 30% участников онлайн-голосования сделали свой выбор

За первые 2,5 часа дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Курской и Ярославской областях своим избирательным правом воспользовались более 30% участников эксперимента в обоих регионах, сообщает ЦИК России.

Согласно данным счетчика на сайте голосования, к 10:30 в Курской области через интернет сделали выбор 4 602 человека (35,16%), в Ярославской - 6 330 человек (34,43%).

Напомним, в Сеймском одномандатном округе номер 110 и в Ярославском одномандатном округе номер 194 проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы. На участие в ДЭГ здесь подали заявки суммарно более 31 тысячи избирателей, имеющих подтвержденные учетные записи на портале госуслуг.

Голосование на виртуальных участках проходит параллельно с обычным. Участники ДЭГ исключены из списков избирателей по месту жительства. Эта мера позволит избежать попыток двойного голосования.