Явка на онлайн-голосовании в Ярославской и Курской областях превысила 50%

Половина участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) воспользовалась своим избирательным правом, следует из данных, представленных на табло в информационном центре ЦИК России.

К 13.30 11 сентября в Курской области проголосовал 7 061 человек (53,56%), в Ярославской - 9 047 человек (49,21%). Таким образом суммарная явка на ДЭГ в двух регионах составила 51%.

"За этой технологией будущее, и мы очень тщательно подходим к ее разработке и тестированию. Только после того, как мы будем абсолютно уверены в ее безопасности и неуязвимости для внешнего воздействия при соблюдении принципа прозрачности избирательного процесса, она будет применена на федеральном уровне", - отметила глава ЦИК Элла Памфилова.

Напомним, 11-13 сентября в 110-м Сеймском одномандатном округе в Курской области и в 194-м Ярославском одномандатном округе проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы. Электронное голосование проходит здесь параллельно с бумажным. При этом участники ДЭГ исключены из списков избирателей по месту жительства. Такая мера, считают в ЦИКе позволит пресечь попытки двойного голосования.