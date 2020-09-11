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11.09.2020 13:47
Рубрика: Власть

Явка на онлайн-голосовании в Ярославской и Курской областях превысила 50%

Текст: Галина Мисливская
Половина участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) воспользовалась своим избирательным правом, следует из данных, представленных на табло в информационном центре ЦИК России.
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

К 13.30 11 сентября в Курской области проголосовал 7 061 человек (53,56%), в Ярославской - 9 047 человек (49,21%). Таким образом суммарная явка на ДЭГ в двух регионах составила 51%.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Наблюдатели оценили ситуацию на участках в первые часы голосования

"За этой технологией будущее, и мы очень тщательно подходим к ее разработке и тестированию. Только после того, как мы будем абсолютно уверены в ее безопасности и неуязвимости для внешнего воздействия при соблюдении принципа прозрачности избирательного процесса, она будет применена на федеральном уровне", - отметила глава ЦИК Элла Памфилова.

Напомним, 11-13 сентября в 110-м Сеймском одномандатном округе в Курской области и в 194-м Ярославском одномандатном округе проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы. Электронное голосование проходит здесь параллельно с бумажным. При этом участники ДЭГ исключены из списков избирателей по месту жительства. Такая мера, считают в ЦИКе позволит пресечь попытки двойного голосования.

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