Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
11.09.2020 18:52
Рубрика: Дороги

На Варшавском шоссе увеличили разрешенную скорость

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

На одной из оживленных магистралей Москвы, Варшавском шоссе, увеличили разрешенную скорость. Как заявил заммэра Максим Ликсутов, это было сделано после анализа предложений автомобилистов.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Скоростная дорога "Золотое кольцо" может появиться в России

Повысить разрешенную скорость с 60 до 80 км/ч просили участники краудсорсингового проекта дептранса.

"Движение даже на такой скорости здесь безопасно - встречные потоки разделены отбойниками, а пешеходные переходы только регулируемые или подземные", - сказал Максим Ликсутов.

Новый скоростной режим действует на участке за МКАДом до Молодцовского проезда.