На Варшавском шоссе увеличили разрешенную скорость

На одной из оживленных магистралей Москвы, Варшавском шоссе, увеличили разрешенную скорость. Как заявил заммэра Максим Ликсутов, это было сделано после анализа предложений автомобилистов.

Повысить разрешенную скорость с 60 до 80 км/ч просили участники краудсорсингового проекта дептранса.

"Движение даже на такой скорости здесь безопасно - встречные потоки разделены отбойниками, а пешеходные переходы только регулируемые или подземные", - сказал Максим Ликсутов.

Новый скоростной режим действует на участке за МКАДом до Молодцовского проезда.