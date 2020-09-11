Скоростная дорога "Золотое кольцо" может появиться в России

"Автодор" собирается соединить города, входящие в популярный туристический маршрут "Золотое кольцо", скоростной трассой. Об этом сообщил журналистам глава госкомпании, передает ТАСС.

Новая дорога первой технической категории будет создана при реконструкции уже существующей дороги регионального значения Р-132. До недавнего времени под таким номером значилось шоссе между Рязанью и Калугой, однако теперь оно значительно увеличилось. Предполагаемый маршрут - Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль, рассказал Вячеслав Петушенко. Ожидается, что разрешенная скорость движения по новой дороге составит до 110 км/ч.

Общая протяженность трассы составит 1515 км.

Сроки строительства новой трассы и объемы финансирования пока не определены, добавил Петушенко.

По его замыслу, дорога "Золотое кольцо" не только поможет туристам добраться до достопримечательностей древних городов России, но и поможет удержать в городах, через которые она пройдет, местных жителей, снизить стоимость продуктов и товаров за счет сокращения транспортных издержек.