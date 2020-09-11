Избирком: В Ярославле активно идет онлайн-голосование

Почти 41 процент ярославских избирателей, пожелавших голосовать дистанционно, сделали это в первые три с половиной часа. В регионе идут выборы депутата Госдумы, а также в органы местного самоуправления

- На сегодняшний день у нас подано 18 тысяч 384 заявки на электронное голосование, и уже более 7,5 тысячи избирателей воспользовались своим правом, то есть почти 41 процент от всех заявившихся, - рассказал председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

По мнению главы облизбиркома, онлайн-голосование в регионе проходит очень активно.

- Меня очень порадовал энтузиазм, с которым жители области воспользовались дистанционным электронным голосованием, - не скрывает удовлетворения Олег Захаров. - Если так пойдет и дальше, к концу сегодняшнего дня мы получим больше половины проголосовавших, а все выбравшие дистанционный вариант проголосуют, возможно, за два дня.

Само количество онлайн-избирателей, ставших на этих выборах "первопроходцами", руководитель избиркома тоже считает "очень хорошим". В одномандатном избирательном округе № 194, где тестируется новшество, на портале "Госуслуги" зарегистрировано 282 тысячи избирателей из 520 тысяч.

Напомним, 11 сентября в Ярославской области стартовали дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 194, а также выборы в органы местного самоуправления ряда муниципальных образований.