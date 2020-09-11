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11.09.2020 18:15
Рубрика: Происшествия

В Ярославской области многодетных родителей обвинили в избиении детей

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области организовал проверку по факту жестокого обращения с детьми в многодетной семье.

Фото: Личный архив Ольги Крамной
В крымском детдоме обнаружили десятки недоедающих детей

На странице ярославского детского омбудсмена в соцсети сообщается, что три ребенка подвергались регулярному насилию с марта прошлого года по нынешний сентябрь.

- Сейчас дети находятся под защитой государства, проводится медицинская экспертиза синяков, шрамов и рубцов, обнаруженных на их телах, - сообщили в аппарате регионального уполномоченного по правам ребенка.

Судя по размещенным в соцсети фотографиям, ребятишек били даже по головам - от ударов остались рубцы.

Заключение омбудсмена по итогам проверки уже направлено в правоохранительные органы и органы региональной исполнительной власти для принятия мер по защите прав детей.

Свою доследственную проверку также организовало региональное управление СК РФ.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область

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