В Ярославской области многодетных родителей обвинили в избиении детей

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области организовал проверку по факту жестокого обращения с детьми в многодетной семье.

На странице ярославского детского омбудсмена в соцсети сообщается, что три ребенка подвергались регулярному насилию с марта прошлого года по нынешний сентябрь.

- Сейчас дети находятся под защитой государства, проводится медицинская экспертиза синяков, шрамов и рубцов, обнаруженных на их телах, - сообщили в аппарате регионального уполномоченного по правам ребенка.

Судя по размещенным в соцсети фотографиям, ребятишек били даже по головам - от ударов остались рубцы.

Заключение омбудсмена по итогам проверки уже направлено в правоохранительные органы и органы региональной исполнительной власти для принятия мер по защите прав детей.

Свою доследственную проверку также организовало региональное управление СК РФ.