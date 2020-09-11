Бывшего вице-губернатора Приморья заподозрили в отмывании денег

СУ СК РФ по Приморскому краю возбудил уголовное по факту легализации денег в особо крупном размере. Его фигурантами стали бывший первый вице-губернатор и генеральный директор коммерческой организации, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие считает, что с января 2014 по ноябрь 2017 года на тот момент высокопоставленный краевой чиновник, несмотря на законодательный запрет, участвовал в работе двух компаний. Он получал деньги, которыми распоряжался по своему усмотрению. При этом, чтобы скрыть преступные доходы, с помощью подконтрольных ему лиц он перевел 143,5 миллиона рублей в качестве процентного займа на счет коммерческой организации. Таким образом он попытался "отмыть" средства.

Второй фигурант дела помогал в легализации денег. За три с лишним года он заключил более 50 договоров - процентного займа и других, которые давали первому подозреваемому правомерное основание пользоваться деньгами.

"Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. В коммерческой организации проведены обыски, изъята документация. Подозреваемые задержаны и решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения", - отмечает СК.

Фамилия бывшего замглавы региона не называется, но при этом СК отмечает, в декабре 2018 года бывшему первому вице-губернатору вынесен обвинительный приговор за совершение преступления, предусмотренного статьей 289 УК РФ "Незаконное участие в предпринимательской деятельности". По этом статье был осужден Василий Усольцев. Суд назначил ему штраф 6,3 миллиона рублей и запретил в течение двух лет занимать определенные должности.