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11.09.2020 04:16
Рубрика: Власть

На Камчатке началось голосование на выборах губернатора

Текст: Анна Бондаренко

В пятницу в Камчатском крае началось голосование на выборах губернатора региона. Открылись 188 избирательных участков.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, 179 из них постоянно действующие, девять - временные, они заработали в больницах и труднодоступных территориях. На участках работают 690 членов УИК.

Как рассказала председатель краевого избиркома Инга Иринина, все участки открылись организованно.

"Сделано все необходимое, чтобы процесс голосования был доступным, комфортным, избирательный процесс полностью соответствовал всем необходимым требованиям законодательства", - подчеркнула она.

Выборы губернаторов идут по референдумным сценариям

Все участковые избирательные комиссии обеспечены масками, защитными экранами, антисептиками, перчатками.

Продолжается досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях региона - в оленеводческих бригадах, на маяках, метеостанциях, погранзаставах, горнодобывающих предприятиях и кордонах заповедников, а также на судах, находящихся в море. Оно закончится уже завтра.

На пост камчатского главы претендуют пять кандидатов. Это самовыдвиженец Владимир Солодов, Максим Близнюков ("Партия Роста"), Дмитрий Бобровских ("Справедливая Россия"), Валерий Калашников (ЛДПР) и Александр Остриков ("Патриоты России"). Для победы на выборах губернатора Камчатского края кандидату необходимо набрать 50 процентов плюс один голос избирателей.

Голосование завершится 13 сентября.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Единый день голосования-2020

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