В Ижевске осудили пособника крупного грабежа и двойного убийства

В Ижевске осудили подстрекателя и пособника крупного грабежа и двойного убийства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

14 июня 2019 года двое мужчин проникли в одну из квартир по улице Холмогорова. Преступники напали на отца семьи, ударили его по голове тупым предметом, а затем задушили спящего сына. После этого они открыли сейф, забрали из него деньги и украли ювелирные украшения - всего на сумму в 31 миллион рублей. Затем они скрылись на заранее подготовленной машине с водителем. Тревогу подняла жена погибшего, так как муж и сын перестали отвечать на ее звонки.

45-летний подсудимый оказался бывшим мужем сестры потерпевшей. Он выпивал, у него были трудности с деньгами, поэтому предложил двоим ранее судимым знакомым ограбить квартиру бывших родственников. Мужчина рассказал им, где они живут, описал распорядок дня, помог разработать план нападения, но в разбое не участвовал. Убийства в его планы тоже не входили.

Мужчину признали виновным в подстрекательстве и пособничестве в разбое и назначили ему наказание в виде шести лет исправительной колонии строгого режима.