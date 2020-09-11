Блокадница из Петербурга рассказала, как ее обокрали на миллион рублей

Блокадница из Петербурга Антонина Слепова рассказала о визите мошенниц, которые обокрали ее, попав в квартиру под видом сотрудниц Пенсионного фонда России. По словам пенсионерки, она и подумать не могла, к чему может привести ее доверчивость.

- Когда они пришли, меня такая жажда почему-то стала одолевать, - рассказала потерпевшая KP.Ru. - Рядом стоял графин, я попила воду и сразу отключилась. Может, они туда что-то капнули. Упала на пол и лежала. Когда очнулась, они пропали вместе с деньгами.

По словам пожилой женщины, она пустила мошенниц в квартиру, потому что они якобы пришли проверить, не обсчитывают ли блокадников при начислении пенсии. После такой "проверки" пропал почти миллион рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража", мошенниц ищут. Полиция Петербурга также устанавливает их причастность к другим аналогичным преступным эпизодам.