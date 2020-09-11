Российские ученые смогли обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19

Российские ученые нашли способ сократить число пациентов, которым при лечении коронавируса требуется подключение к аппарату ИВЛ. Для этого были использованы ингаляции гелий-кислородной смесью. После них применения лишь одному из пятидесяти заболевших COVID-19 потребовалась искусственная вентиляция легких, рассказывает президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.

"Система апробирована на базе республиканской больницы в Коми. Аппараты ИВЛ оказывают серьезную нагрузку на организм. На фоне пневмонии, вызванной COVID-19, гелий-кислородная смесь, разогреваемая до 90-95 градусов, превосходит по эффективности искусственную вентиляцию легких. И мы в этом убедились", - цитирует собеседника РИА Новости.

Микробиологи усовершенствовали аппараты для ингаляций, сделав раздельные системы вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Ранее в Минздраве рассказали, что по мере роста объемов производства вакцины от коронавируса будет увеличиваться и охват населения вакцинированием. Как отметил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев, вакцинация от SARS-CoV-2 в ближайшие годы, скорее всего, станет дополнением к паспорту и визе при посещении зарубежных стран.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат, разработанный в НИЦЭМ имени Гамалеи, получил название "Спутник V". Он уже выпущен в гражданский оборот. Вакцинация от коронавируса будет только добровольной.