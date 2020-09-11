МиГ-31 перехватил у границ России норвежский самолет-разведчик

Истребитель Северного флота не допустил нарушения государственной границы РФ норвежским самолетом-разведчиком. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря обнаружили 11 сентября воздушную цель, которая приближалась к госгранице. Для того чтобы опознать цель и не дать ей пересечь границу, в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

- Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря, - отметили в Национальном центре. - Весь полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

После того, как норвежский самолет развернулся в направлении от границы, российский летчик благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения государственной границы РФ норвежским воздушным разведчиком не допущено.

В этот же день над нейтральными водами Черного моря произошел аналогичный инцидент. Там были обнаружены две цели, для опознавания которых в воздух подняли истребитель Су-27 из состава дежурных сил Южного военного округа по противовоздушной обороне. Непрошеными гостями оказались стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США. Им также пришлось отвернуть от российской границы.