В Петербурге штормовой ветер повредил 25 автомобилей

В Петербурге из-за шторма повреждены 25 автомобилей. Их переворачивало порывами ветра, также на машины падали деревья, сообщает региональное управление МЧС.

Напомним, ранее комитет по благоустройству Северной столицы заявил, что в парках и скверах города были повалены деревья. Не уцелел даже красивейший клен напротив Михайловского дворца. В городском Управлении МЧС отмечают, что всего спасатели получили 313 сигналов о поваленных деревьях, также было совершено 123 выезда по адресам, где упали различные конструкции. В 25 случаях это были оторвавшиеся элементы кровли.

Первый в этом сезоне шторм обрушился на Петербург накануне. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Из-за риска наводнения была закрыта дамба.

Разгул стихии длился до вечера. В 22.00, когда порывы ветра начали стихать, дамбу вновь открыли. Правда, на всякий случай работники комплекса защитных сооружений находятся в состоянии повышенной готовности: осенью шторма на Петербург обрушиваются регулярно.