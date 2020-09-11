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11.09.2020 11:26
Рубрика: Власть

На Кубани открылись 2799 участков для голосования на выборах

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Сегодня в 8.00 на территории Краснодарского края открылись 2799 постоянных избирательных участков, на которых в течение двух дней - с 11 по 12 сентября - избиратели имеют возможность проголосовать досрочно на выборах, назначенных на единый день голосования 13 сентября.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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Такое решение принято ЦИК для того, чтобы избежать скопления людей и свести к минимуму риск заражения коронавирусной инфекцией. Всех участников избирательного процесса обеспечат масками, одноразовыми перчатками, индивидуальными ручками для заполнения бюллетеня.

"В дни проведения досрочного голосования участковые избирательные комиссии работают по графику, утвержденному соответствующей территориальной избирательной комиссией, - сообщает пресс-служба крайизбиркома. - В большинстве муниципальных образований Краснодарского края голосование будет проходить в помещениях участковых избирательных комиссий с 8.00 до 20.00, в это же время будет проводиться и голосование вне помещения для голосования (на дому)".

Напомним, на Кубани насчитывается свыше 4,2 миллиона избирателей. В течение трех дней жители будут выбирать губернатора региона, глав сельских поселений и муниципальных депутатов: всего в крае в этом году проходит 79 избирательных кампаний. Из крупнейших - выборы губернатора Кубани и нового состава городской думы Краснодара.

Главу региона жителям края предстоит выбрать из пяти кандидатов, выдвинутых политическими партиями "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, Партия Роста и "Справедливая Россия". Все они прошли муниципальный фильтр, то есть собрали подписи местных депутатов и избранных глав.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Единый день голосования-2020

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