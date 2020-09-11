На Кубани подготовились восстановить прежний турпоток в 2021 году

По ее словам, этого удастся достичь за счет развития круглогодичного формата отдыха, программы кешбэка и создания новых объектов туристической инфраструктуры.

Напомним, курортный сезон на Кубани из-за коронавируса в этом году начался постепенно - с первого июня открылись санатории и отели с медицинской лицензией. Из-за ограничений по вылету за рубеж на российском курорте наблюдалась высокая загрузка средств размещения. Например, в августе заполняемость гостиничного фонда на Черноморском побережье в среднем превышала 83 процента, самая высокая загрузка была в Сочи - более 90 процентов.

"В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки многие отказались от путешествий и курортного отдыха, - сказала Светлана Балаева. - Если коронавирус не принесет нам новых сюрпризов, при благоприятной рыночной конъюнктуре мы прогнозируем, что 2021 год станет временем восстановления спроса на туристическом рынке. Также мы рассчитываем, что к нам приедут туристы, которые планировали отдых в этом году, но в итоге изменили свои планы. Впереди еще бархатный сезон, который, как мы прогнозируем, будет очень активным для наших курортов".

По ее прогнозам, росту турпотока будут способствовать несколько факторов. Во-первых, сохраняющееся ограничение по вылету за рубеж, а во-вторых, развитие круглогодичного формата отдыха на Кубани.

"Мы готовы обеспечивать высокий уровень отдыха для туристов круглый год, - отметила министр. - Из 200 санаторно-курортных организаций 140 работают круглый год. Летом загрузка наших санаториев приближается к полной, а в "низкий сезон" они загружены минимум на 70 процентов".

Как уже сообщалось, глава края Вениамин Кондратьев рассказал об итогах "высокого сезона" в регионе в период пандемии. По информации губернатора, нынешним летом курорты Кубани края сумели принять более 6,2 миллиона туристов.

"Всего с начала года в регионе отдохнуло 7,6 миллиона человек. Конечно, в сравнении с прошлым годом произошло серьезное снижение турпотока, но оно объяснимое. Из-за пандемии и ограничений курорты потеряли самые теплые месяцы весны, а летом отрасль запускалась постепенно", - отметил губернатор.