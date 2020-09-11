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11.09.2020 11:39
Рубрика: Власть

В Крыму ответили на призыв Турчинова начать наступление на полуостров

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Обращенный к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому призыв экс-главы Совета национальной безопасности Украины Александра Турчинова начать наступление на Крым следует расценивать как угрозу "абсолютно неадекватного человека". Такое мнение в комментарии "РГ" высказал сенатор от республики Сергей Цеков.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Это угроза от личностей, которые довели Украину до нынешнего состояния, - подчеркнул член Совфеда.

Он назвал Турчинова "абсолютно неадекватным, злобным, амбициозным, деспотичным человеком, что является выразителем настроений верхушки независимой Украины, от которой можно ожидать все что угодно".

Цеков предупредил, что любое наступление на Крым закончится ликвидацией Украины как государства, причем, за очень короткий срок. Он напомнил, что Россия все время находится в состоянии повышенной готовности в части провокаций со стороны различных государств, в том числе Украины.

Ранее экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов на пресс-конференции в Киеве, заявил, что сейчас Зеленский обладает "массой возможностей для возвращения территории в состав страны", в том числе армию, и затем добавил: "Вперед!". Турчинов не впервые призывает власти Украины начать военный поход на Крым. До этого он признался, что готов лично участвовать в наступлении на полуостров.

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