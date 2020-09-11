Захарова: Киев пытается водной блокадой коллективно наказать крымчан

Водная блокада Крыма со стороны Украины является неприкрытым нарушением прав человека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

"Намеренное введение Киевом водной блокады может квалифицироваться как нарушение украинской стороной своих правозащитных обязательств, закрепленных в международных соглашениях", - констатировала дипломат. По ее словам, речь идет о "коллективном наказании крымчан за свободный сознательный выбор". Эта политика, продолжила Захарова, губительна не только для полуострова, но и для жителей южных областей самой Незалежной.

Напомним, Киев в 2014 году начал активно использовать водные ресурсы как инструмент политического давления. Ранее Украина прекратила поставки на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. С аналогичными проблемами регулярно сталкиваются и жители Луганской народной республики (ЛНР). В пятницу стало известно, что украинская сторона полностью прекратила подачу воды в десяток подконтрольных ЛНР населенных пунктов.