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11.09.2020 14:10
Рубрика: Общество

Еще у четырех школьников в Челябинской области выявили COVID-19

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Еще у четырех школьников в Челябинской области подтвержден коронавирус. На карантин постановлением Роспотребнадзора отправлены четыре школьных класса, сообщили в минздраве региона.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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- Всего за сутки выявлено 77 новых случаев заболевания, четверо из заболевших - ученики общеобразовательных учреждений региона, - сообщили в пресс-службе минздрава. - Таким образом, диагноз COVID-19 подтвержден на сегодняшний день у шести школьников.

В каких именно территориях выявлены очаги коронавируса в школах, информации по-прежнему нет.

В министерстве образования и науки региона сообщили, что пока в ведомство поступили сведения о введении ограничительных мер только в челябинской гимназии и одной из школ Кусы.

- Однако дети могут направляться на дистанционное обучение не только по постановлению Роспотребнадзора, но и по решению самого образовательного учреждения - с момента возникновении подозрения на COVID-19 у кого-либо из обучающихся и до выяснения ситуации, - отметили в пресс-службе ведомства.

Чтобы избежать неразберихи, Роспотребнадзор, минобразования и минздрав региона уже разработали единый механизм действий, направленный на предупреждение распространения коронавирусной инфекции в учебных заведениях региона.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В случае подозрения на COVID-19 ребенок немедленно отстраняется от занятий, и в эти же сутки направляется на забор материала для проведения анализа. А помещение, в котором он находился в школе, подвергается дезинфекции. Однако его одноклассники на дистанционное обучение не уходят. И лишь после подтверждения опасного диагноза школа обязана выявить близкий круг контактов заболевшего, чтобы направить этих детей на обучение по индивидуальным программам на дому.

- Отметим, что все остальные дети, не имевшие близкого контакта с обучавшимся, у которого выявлен коронавирус, будут продолжать учиться в обычном режиме, - пояснили в министерстве образования региона.

Познакомиться с полным алгоритмом межведомственного взаимодействия по противодействию распространения коронавируса в учебных заведениях можно на сайте ведомства.

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