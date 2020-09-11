Режиссер клипов "Ленинграда" снимет фильм про Чикатило

Кинокомпания Hype Film приступила к съемкам психологического триллера "Казнь", где в основе сценария - жизнь маньяка Андрея Чикатило.

Картина - режиссерский дебют в полном метре 33-летнего клипмейкера Ладо Кватании, известного, в том числе, музыкальными видео "Ленинграда", рэперов Oxxxymiron и Хаски, рекламными роликами больших брендов и рядом короткометражек.

В ролях - Нико Тавадзе, Юлия Снигирь, которую мы в настоящее время можем видеть в сериале про "ангарского маньяка" "Хороший человек", Виктория Толстоганова, Даниил Спиваковский, Евгений Ткачук и Аглая Тарасова.

Как передает "Бюллетень кинопрокатчика", картина расскажет о серии убийств, расследование которых длилось деcять лет, но в результате дело было официально закрыто. Однако далее появляется новое обстоятельство - выжившая жертва. И следователь по особо важным делам Исса Давыдов срочно выезжает на место - чтобы разобраться.

"Этот фильм - отражение моих личных переживаний и проблем. Не только моих, как мне кажется, но и реальности, в которой мы все существуем", - передает ресурс слова режиссера.

Дата премьеры еще не объявлена.

Ранее сообщалось, что к съемкам сериала про Чикатило приступил всемогущий Сарик Андреасян.