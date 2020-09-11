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11.09.2020 08:01
Рубрика: Легковые авто

Стало известно, когда новый Hyundai Tucson встанет на конвейер

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

В распоряжении портала Autospy.net оказался график запуска Hyundai Tucson нового поколения, а также полный список силовых агрегатов модели.

Фото: Пресс-служба Hongqi.
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Серийное производство кроссовера стартует в Южной Корее уже 14 сентября 2020 года. 28 сентября начнётся выпуск Tucson N Line. Такой автомобиль оснастят 230-сильной гибридной установкой на основе стандартного бензинового турбомотора объёмом 1,6 литра, который выдаёт 180 л. с.

Помимо этого, Tucson будет доступен и в "заряженной" версии N. Под капот Tucson N установят 2,5-литровый турбированный мотор мощностью 290 л. с.

Ранее сообщалось, что Tuscon также получит модернизированный двухлитровый дизель семейства R мощностью 182 л. с.

Мировая премьера четвёртого поколения Hyundai Tucson состоится 15 сентября. Кроссовер обладает параметрическим дизайном экстерьера и "парящим" тачскрином в салоне.

#Hyundai