Стало известно, когда новый Hyundai Tucson встанет на конвейер

В распоряжении портала Autospy.net оказался график запуска Hyundai Tucson нового поколения, а также полный список силовых агрегатов модели.

Серийное производство кроссовера стартует в Южной Корее уже 14 сентября 2020 года. 28 сентября начнётся выпуск Tucson N Line. Такой автомобиль оснастят 230-сильной гибридной установкой на основе стандартного бензинового турбомотора объёмом 1,6 литра, который выдаёт 180 л. с.

Помимо этого, Tucson будет доступен и в "заряженной" версии N. Под капот Tucson N установят 2,5-литровый турбированный мотор мощностью 290 л. с.

Ранее сообщалось, что Tuscon также получит модернизированный двухлитровый дизель семейства R мощностью 182 л. с.

Мировая премьера четвёртого поколения Hyundai Tucson состоится 15 сентября. Кроссовер обладает параметрическим дизайном экстерьера и "парящим" тачскрином в салоне.