Стартовало производство новой версии Lada Vesta

Компания АвтоВАЗ объявила о старте производства автомобилей Lada в спецсерии Black. Первой моделью стала Vesta.

Версия Black доступна исключительно для Lada Vesta с приставкой Cross в кузове седан и универсал. Машина получила чёрную крышу, такие же корпуса боковых зеркал и колёсные диски, а также шильдики с названием специальной серии. В салоне появилась чёрная отделка кресел и потолка.

В лимитированной серии Vesta Cross оснащается "зимним" пакетом, который включает в себя подогрев лобового стекла, передних сидений и рулевого колеса.

Помимо Vesta Cross Black, пресс-служба российской марки анонсировала скорый выход Xray Cross Black и Lada 4х4 Urban Black.

Напомним, 25 сентября Lada Vesta отметит 5-летний юбилей с даты начала серийного производства на заводе Lada Ижевск.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.