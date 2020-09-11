Стасишин: Льготная ипотека не ведет к возникновению "пузыря" на рынке

"Никакого пузыря сегодня нет", - заверил Стасишин, отвечая на вопрос из зала. Теоретически, пояснил он, пузырь формируется, если первоначальный взнос по ипотеке стремится к нулю.

"Это означает, что у человека нет платежной дисциплины на обслуживание своего кредита на ипотеку", - сказал он. При этом сегодня первоначальный взнос по программам с господдержкой составляет 15%. При цене квартиры в среднем 2,4 млн рублей это сумма около 330-350 тысяч рублей. "Это достаточно большие накопления, которые сегодня люди точно не хотят терять, понимая, что они входят в ипотеку", - считает замминистра.

Кроме того, средний процент первоначального взноса по ипотеке сейчас около 35%. То есть люди вкладывают в первоначальный взнос еще больше, используя материнский капитал и дополнительные субсидии. "Поэтому сегодня перегрева на рынке нет", - подчеркнул Стасишин. Ужесточения требований к заемщикам сегодня, по его словам, не рассматриваются, но об этом лучше спрашивать Центробанк. "Плюс наш единый институт развития ДОМ.РФ запустил ипотечные ценные бумаги, которые формируют вторичный рынок ипотеки, давая возможность банкам не так много резервировать", - добавил замминистра.

Оснований для возникновения пузыря на рынке ипотеки нет, но качество заемщиков снижается, отметил президент НОСТРОЙ Антон Глушков. Все меньше и меньше граждан с достаточными для оформления ипотеки доходами. Поэтому, по мнению Глушкова, с каждым годом все актуальнее будет формирование альтернативных источников улучшения жилищных условия - например, развитие арендного жилья. Надеяться только на ипотеку и постоянный объем ипотеки невозможно, считает Глушков.