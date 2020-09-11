Страны Европы сообщили о рекордном росте ежедневных инфекций COVID-19

Страны Старого Света в четверг сообщили о новых всплесках заболевания коронавирусом. Самое удручающее положение сложилось во Франции, где был зафиксирован рекордный показатель за все время пандемии. Всемирная организация здравоохранения ранее предупредила о возможном росте случаев заболевания в Европе, ожидающемся в октябре и ноябре. Однако тревожные показатели фиксируются уже сейчас.

В течение последних 24 часов COVID-19 был диагностирован у 9843 человек во Франции, сообщает издание 20 minutes со ссылкой на представителей Генерального директората здравоохранения страны. За минувшую неделю в ходе 1 081 208 тестов выявлено 48 542 новых случая заражения инфекцией, которые происходят во всем большем количестве кластеров. Их уровень позитивности сейчас составляет 5,4 процента и превышает так называемый критический показатель в 5 процентов. Что касается кластеров, то за последние 24 часа по всей Франции было выявлено 73 новых таких очага заболевания с 2 025 зараженными коронавирусом лицами. Этот рост, отмечают эксперты, отражает постоянное и непрерывное распространение пандемии на территории Франции. Для сравнения: неделю назад в стране было выявлено на максимуме 7 157 ежедневных случаев заражения.

Во Франции в настоящее время госпитализировано 5096 человек, в том числе 352 - за последние 24 часа. По последним данным, 615 пациентов в тяжелом состоянии находятся в реанимации, в том числе 54 поступили в больницы со среды. При этом на регионы Иль-де-Франс, Овернь-Рона-Альпы, Окситания и Прованс-Альпы-Лазурный берег приходится 68 процентов французских пациентов, размещенных в отделениях интенсивной терапии. Со среды 19 человек умерли от COVID-19, в результате чего число умерших с начала пандемии во Франции достигло 30 813 человек. При этом 20 338 человек умерли в больницах и 10 475 - в социальных и медико-социальных учреждениях, в том числе в домах престарелых. Хотя показатели заполненности больниц все еще далеки от пиков, достигнутых в апреле, существуют опасения по поводу нагрузки, которую рост инфицирования может оказать на систему здравоохранения Франции в целом, отмечает ВВС.

В пятницу в правительстве страны состоится встреча высокопоставленных чиновников и экспертов в области здравоохранения, призванных обсудить возможность введения новых ограничительных мер по сдерживанию распространения вируса. Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что встреча даст общественности четкое представление о том, чего можно ожидать от властей в ближайшие недели. Глава научного совета, консультирующего правительство по вопросам пандемии, Жан-Франсуа Дельфреасси предупредил, что Франции могут потребоваться "жесткие" решения.

В начале сентября власти Пятой Республики представили крупный пакет стимулирующих мер, направленных на устранение экономического ущерба, нанесенного коронавирусом. Этот проект, получивший название "перезапуск Франции", направлен на то, чтобы сдержать рост безработицы и падение экономики, и включает программу снижения налогов для бизнеса, в том числе, наиболее пострадавших от пандемии малых и средних предприятий.

На этом фоне другие европейские страны также сообщили о продолжающемся росте случаев заражения коронавирусом. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Британии выросло более чем на две тысячи человек пятый день подряд в четверг. В Альбионе тем временем готовятся с понедельника ввести новые ограничительные меры, запрещающие общественные собрания для групп более шести человек. На этой неделе Испания стала первой страной в Европейском союзе, в которой зарегистрировано более полумиллиона случаев заболевания COVID-19, в том числе, около 100 тысяч новых случаев за последний месяц.

Ряд стран вновь ввели локальные ограничения в наиболее пострадавших регионах, и призвали граждан снова носить маски для лица и соблюдать правила социального дистанцирования. Учащиеся во многих странах возвращаются в школу в последние дни, после нескольких месяцев отсутствия в классе из-за пандемии. Однако десятки школ, в том числе во Франции, Англии и Уэльсе, уже успели, едва открывшись, снова уйти на изоляцию.