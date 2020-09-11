Страны Европы сообщили о рекордном росте ежедневных инфекций COVID-19

Новости

"ПСЖ" стартовал в чемпионате Франции с поражения от "Ланса" 00:25
В Китае подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19 00:11
В Москве скончались 9 пациентов с коронавирусом 10.09.2020
Пациентов в реанимации смогут посещать родственники и друзья 10.09.2020
На Петербург обрушился шторм 10.09.2020
Президент Ливана: Пожар в Бейруте мог быть преднамеренной диверсией 10.09.2020
Россия откроет границу с Южной Осетией 10.09.2020
В Минздраве сообщили, когда начнется широкая вакцинация от COVID-19 10.09.2020
Режиссер Абель Феррара приехал в Россию представить фильм "Сибирь" 10.09.2020
Глава ВОЗ назвал число разрабатываемых в мире вакцин от COVID-19 10.09.2020
Gorillaz выпустили клип Strange Timez с Робертом Смитом из The Cure 10.09.2020
Москвичам посоветовали не ждать "бабьего лета" 10.09.2020
МиГ-29 сопроводил два самолета Норвегии над Баренцевым морем 10.09.2020
Премьеры "Дюны" и второй "Чудо-женщины" хотят перенести 10.09.2020
Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката 10.09.2020
Двух чиновников Минобороны арестовали в Москве по делу о взятке 10.09.2020
Ростехнадзор составит рейтинг экспертных организаций по промбезопасности 10.09.2020
Кафельников: На US Open перед Медведевым стоит непростая задача 10.09.2020
Адвокат Пашаев выразил уверенность, что приговор Ефремову отменят 10.09.2020
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что защищал Ефремова бесплатно 10.09.2020
Ракова: Школы и детсады в столице работают в нормальном режиме 10.09.2020
В августе пассажиропоток авиакомпаний упал на 36,6% 10.09.2020
Первые участники тестирования вакцины от COVID в Москве чувствуют себя хорошо 10.09.2020
Президент Кубы прокомментировал продление блокады со стороны США 10.09.2020
В Петербурге из-за ветра на рабочего упал автокран 10.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
11.09.2020 00:05
Рубрика: В мире

Страны Европы сообщили о рекордном росте ежедневных инфекций COVID-19

Текст: Максим Макарычев
Страны Старого Света в четверг сообщили о новых всплесках заболевания коронавирусом. Самое удручающее положение сложилось во Франции, где был зафиксирован рекордный показатель за все время пандемии. Всемирная организация здравоохранения ранее предупредила о возможном росте случаев заболевания в Европе, ожидающемся в октябре и ноябре. Однако тревожные показатели фиксируются уже сейчас.

В течение последних 24 часов COVID-19 был диагностирован у 9843 человек во Франции, сообщает издание 20 minutes со ссылкой на представителей Генерального директората здравоохранения страны. За минувшую неделю в ходе 1 081 208 тестов выявлено 48 542 новых случая заражения инфекцией, которые происходят во всем большем количестве кластеров. Их уровень позитивности сейчас составляет 5,4 процента и превышает так называемый критический показатель в 5 процентов. Что касается кластеров, то за последние 24 часа по всей Франции было выявлено 73 новых таких очага заболевания с 2 025 зараженными коронавирусом лицами. Этот рост, отмечают эксперты, отражает постоянное и непрерывное распространение пандемии на территории Франции. Для сравнения: неделю назад в стране было выявлено на максимуме 7 157 ежедневных случаев заражения.

Фото: iStock
В мире число жертв коронавируса превысило 900 тысяч

Во Франции в настоящее время госпитализировано 5096 человек, в том числе 352 - за последние 24 часа. По последним данным, 615 пациентов в тяжелом состоянии находятся в реанимации, в том числе 54 поступили в больницы со среды. При этом на регионы Иль-де-Франс, Овернь-Рона-Альпы, Окситания и Прованс-Альпы-Лазурный берег приходится 68 процентов французских пациентов, размещенных в отделениях интенсивной терапии. Со среды 19 человек умерли от COVID-19, в результате чего число умерших с начала пандемии во Франции достигло 30 813 человек. При этом 20 338 человек умерли в больницах и 10 475 - в социальных и медико-социальных учреждениях, в том числе в домах престарелых. Хотя показатели заполненности больниц все еще далеки от пиков, достигнутых в апреле, существуют опасения по поводу нагрузки, которую рост инфицирования может оказать на систему здравоохранения Франции в целом, отмечает ВВС.

В пятницу в правительстве страны состоится встреча высокопоставленных чиновников и экспертов в области здравоохранения, призванных обсудить возможность введения новых ограничительных мер по сдерживанию распространения вируса. Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что встреча даст общественности четкое представление о том, чего можно ожидать от властей в ближайшие недели. Глава научного совета, консультирующего правительство по вопросам пандемии, Жан-Франсуа Дельфреасси предупредил, что Франции могут потребоваться "жесткие" решения.

В начале сентября власти Пятой Республики представили крупный пакет стимулирующих мер, направленных на устранение экономического ущерба, нанесенного коронавирусом. Этот проект, получивший название "перезапуск Франции", направлен на то, чтобы сдержать рост безработицы и падение экономики, и включает программу снижения налогов для бизнеса, в том числе, наиболее пострадавших от пандемии малых и средних предприятий.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Глава ВОЗ назвал число разрабатываемых в мире вакцин от COVID-19

На этом фоне другие европейские страны также сообщили о продолжающемся росте случаев заражения коронавирусом. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Британии выросло более чем на две тысячи человек пятый день подряд в четверг. В Альбионе тем временем готовятся с понедельника ввести новые ограничительные меры, запрещающие общественные собрания для групп более шести человек. На этой неделе Испания стала первой страной в Европейском союзе, в которой зарегистрировано более полумиллиона случаев заболевания COVID-19, в том числе, около 100 тысяч новых случаев за последний месяц.

Ряд стран вновь ввели локальные ограничения в наиболее пострадавших регионах, и призвали граждан снова носить маски для лица и соблюдать правила социального дистанцирования. Учащиеся во многих странах возвращаются в школу в последние дни, после нескольких месяцев отсутствия в классе из-за пандемии. Однако десятки школ, в том числе во Франции, Англии и Уэльсе, уже успели, едва открывшись, снова уйти на изоляцию.

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Россия откроет границу с Южной Осетией
Путин рассказал о процессе восстановления экономики России
Мишустин потребовал защитить пенсионные накопления граждан от мошенников
Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката
Разработчики "Спутник V" ответили на вопросы зарубежных коллег по вакцине
Кто на самом деле является догоняющим в гонке за пост президента США
В Лондоне построят новое здание парламента с прозрачным фасадом