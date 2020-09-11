Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга Исаева

Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Антона Исаева.

"Мера пресечения избрана на 1 месяц и трое суток - до 13 октября", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Замоскворецкого суда.

Чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и хищении бюджетных средств.

Исаев занимает должность замдиректора департамента Минпромторга около года, а обвинение может касаться его предыдущей работы.

Как сообщили в пресс-службе Минпромторга, ведомство уже ранее самостоятельно сообщило в правоохранительные органы о доследственной проверке и ущербе, которое было нанесено государству ПАО "Аквасервис".