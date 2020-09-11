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11.09.2020 16:09
Рубрика: Происшествия

Следствие попросило арестовать замглавы департамента Минпромторга

Текст: Иван Егоров

Следствие просит отправить под стражу замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
СК назвал замглавы Минэнерго Тихонова организатором хищения 600 млн рублей

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы, с соответствующим ходатайством в суд сегодня обратилось следствие. В суде уточнили, что Исаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ.

Чиновник был задержан в пятницу в Москве сотрудниками правоохранительных органов. По данным следствия, Исаев причастен к хищению бюджетных средств. В свою очередь, как сообщили в пресс-службе Минпромторга, министерство ранее в ходе доследственной проверки сообщило соответствующим органам о нанесенном действиями ПАО "Аквасервис" ущербе государству. На этой неделе - это уже третье громкое задержание в столице чиновников федеральных министерств и ведомств. В начале недели был задержан замглавы Минэнерго Анатолий Тихонов и еще трое фигурантов дела о мошенничестве, а вчера по делу о взятке под стражу были отправлены два чиновника Минобороны.

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