Следствие попросило арестовать замглавы департамента Минпромторга

Следствие просит отправить под стражу замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы, с соответствующим ходатайством в суд сегодня обратилось следствие. В суде уточнили, что Исаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ.

Чиновник был задержан в пятницу в Москве сотрудниками правоохранительных органов. По данным следствия, Исаев причастен к хищению бюджетных средств. В свою очередь, как сообщили в пресс-службе Минпромторга, министерство ранее в ходе доследственной проверки сообщило соответствующим органам о нанесенном действиями ПАО "Аквасервис" ущербе государству. На этой неделе - это уже третье громкое задержание в столице чиновников федеральных министерств и ведомств. В начале недели был задержан замглавы Минэнерго Анатолий Тихонов и еще трое фигурантов дела о мошенничестве, а вчера по делу о взятке под стражу были отправлены два чиновника Минобороны.