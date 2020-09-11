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11.09.2020 14:46
Рубрика: Спорт

Тедеско: Кокорин может попасть в состав на матч с ЦСКА

Текст: Максим Домчев
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско высказался относительно шансов Александра Кокорина принять участие в матче против ЦСКА, а также рассказал о вероятности ухода из клуба защитников Самюэля Жиго и Ильи Кутепова.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

В воскресенье московский "Спартак" проводит матч 7-го тура чемпионата России по футболу против ЦСКА. Накануне этой встречи главный тренер команды Доменико Тедеско ответил на вопросы журналистов.

Фото: Александр Ступников/РИА Новости
Тедеско рассказал о секрете успеха "Спартака" на старте сезона

Наставник лидера РПЛ рассказал о том, что перерыв на матчи сборных - непростое время. Кто-то из игроков отыграл два матча, кто-то один, а некоторые, как Александр Соболев - ни одной. И основная задача - вывести всех на один уровень.

Также Тедеско оценил перспективы принять участие в матче восстановившегося после травмы нападающего Александра Кокорина.

"По Кокорину - надеемся, что все будет хорошо, он начал на прошлой неделе тренироваться в общей группе. Есть вариант, что окажется в заявке на игру с ЦСКА", - цитирует Тедеско Sport24.

Наставник команды также высказался о вероятной продаже защитников Жиго и Кутепова. По его словам, в случае с французским игроком он будет бороться за него до конца.

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал слухи о возможном уходе из команды защитника Самюэля Жиго.

"По Кутепову ситуация такая, что наша связка Маслов, Жиго - Джикия показывает хорошую игру. Поэтому у Ильи стало меньше игровой практики. Такой игрок, как Кутепов с таким качествами и в таком возрасте, понятно, что он с амбициями, он хочет играть больше. В данном случае наши двери всегда открыты для диалога и общения. Илья должен сам сделать свой выбор, каким он видит свое будущее, хочет ли он оставаться в команде и бороться и заработать свое место в стартовом составе или выбрать какой-то другой путь. Я всегда честно и прямо общаюсь с игроками", - сказал Тедеско.

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