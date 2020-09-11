Трамп объявил о достижении соглашения между Израилем и Бахрейном

Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил о том, что Бахрейн стал еще одной арабской страной, которая решила установить "полные дипломатические отношения с Израилем". Белый дом сообщил, что Трамп написал эту новость в Twitter после того, как поговорил по телефону с королем Бахрейна Хамадом бин Иса Аль Халифой и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Сделка стала еще одной дипломатической победой главы Белого дома после аналогичного соглашения, достигнутого Израилем с Объединенными Арабскими Эмиратами в прошлом месяце, которое произошло при активном посредничестве Трампа, сообщает Fox News. "Это действительно что-то особенное, очень, очень особенное", - сказал Трамп в своей речи из Овального кабинета Белого дома, прогнозируя, что в результате этих дипломатических шагов ближневосточный регион "станет более безопасным и процветающим". В пятничном заявлении американской администрации говорится о том, что власти Бахрейна также приняли приглашение Трампа присоединиться к Израилю и ОАЭ на церемонии подписания "исторической Декларации мира", которая пройдет во вторник, 15 сентября, в Белом доме.

По словам израильского премьера, соглашение знаменует собой "новую эру мира" в ближневосточном регионе, сообщает Jerusalem Post. "В течение многих долгих лет мы инвестировали в мир, и теперь мир будет инвестировать в нас, приведет к действительно крупным инвестициям в экономику Израиля - и это очень важно", - сказал Нетаньяху в видеообращении. Бахрейн, в частности, рассчитывает на помощь израильских врачей в борьбе с коронавирусом и может способствовать большим инвестициям в сферу здравоохранения и технологическую отрасль Израиля.

Соглашение делает Бахрейн четвертой арабской страной после Египта, Иордании и ОАЭ, которая установит полные дипломатические отношения с Израилем. Как отмечают источники, еще две другие арабские страны, Оман и Судан, также намерены подписать подобное соглашение с Тель-Авивом. Трамп также рассчитывает на соглашение Израиля с колоссом Ближнего Востока - Саудовской Аравии. Американцы используют в этом отношении фактор борьбы за влияние в этом регионе Тегерана и Эр-Рияда. В телефонном разговоре с журналистами советник главы Белого дома и зять Трампа Джаред Кушнер сказал, что Израилю потребовалось 72 года, чтобы заключить свои первые два мирных соглашения, а за последние 29 дней было подписано еще два, назвав это признаком того, что ближневосточный регион меняется. Именно ближневосточный вектор политики Вашингтона Трамп позиционирует в своей предвыборной программе как свое главное внешнеполитическое достижение за время президентства.