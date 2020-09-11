Трасса М-11 "Нева" признана лучшим проектом 2019 года

Трасса М-11 "Нева" стала победителем национальной премии "Автомобиль года в России" в номинации "Проект года-2019", сообщили в госкомпании "Автодор". Такие результаты показало всероссийское голосование.

Трасса М-11 "Нева" протяженностью более 680 км была открыта в конце осени 2019 года. Дорога связывает Москву и Санкт-Петребруг. Магистраль была построена в обход населенных пунктов, на ряде участков максимальная скорость движения составляет 130 км/ч. Время в пути между двумя городами занимает 5,5-6 часов.

"Сейчас мы активно занимаемся развитием каркаса сети скоростных дорог. В 2024 году поставлена задача запустить движение от Москвы до Казани по М-12, до 2030 - дойти до Екатеринбурга, а к 2035 году - до Кемерово", - сообщил заместитель председателя правления по инвестициям и стратегическому планированию Госкомпании "Автодор" Георгий Чичерин.