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В Англии начали выпускать "сливочное пиво" из "Гарри Поттера"

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    11.09.2020, 18:16
Текст:   Юлия Авакова

Любители Гарри Поттера всех возрастов, особенно живущие в Соединенном Королевстве, смогут насладиться еще одним симулякром - "сливочным пивом", которым утолял жажду Гарри и его друзья во время редких визитов в волшебную деревеньку Хогсмид.

Фото: kinopoisk.ru
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Отметим, что и в книгах, и в реальной жизни речь идет о безалкогольном напитке, несмотря на название (butterbeer), в схожее заблуждение может ввести "имбирный эль" (ginger ale), представляющий собой лимонад с несколько экзотическим пряным вкусом, и американский рутбир (root beer).

Газировка будет продаваться онлайн, британцы смогут приобрести емкости с волшебным эликсиром в магазине "Девять и три четверти" на станции Кингс-кросс, в лондонских аэропортах Гатвик и Хитроу, а также в павильонах Warner Bros., где уже несколько лет существует развлекательный парк, посвященный кинофраншизе.

Рецепт шипучки держится в секрете, в описании сказано, что она напоминает крем-соду с привкусом ириски, кроме того, она подходит веганам и лицам, соблюдающим безглютеновую диету. Коллекционерам также будет где разгуляться - в скором времени планируется запуск в производство бутылок с разными этикетками, их дизайн разрабатывает MinaLima, дуэт дизайнеров, создавших бутафорию к фильмам о Гарри Поттере и "Фантастическим тварям".

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