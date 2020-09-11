В Бразилии рассчитывают как можно быстрее получить вакцину "Спутник V"

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" спасет много жизней в Бразилии, уверен губернатор штата Баия (северо-восток страны) Руй Коста. По словам политика, достигнутое накануне соглашение о поставке в регион 50 миллионов доз препарата станет "важным этапом" в борьбе с пандемией.

В беседе с корреспондентом журнала Carta Capital он призвал федеральное правительство активнее сотрудничать с Москвой, "отбросив идеологические и догматические предрассудки". Коста также высказал предположение, что первая партия "Спутника V" поступит местным врачам уже в ноябре.

В настоящее время Бразилия входит тройку мировых лидеров по числу заболевших. Несмотря на все усилия властей, эпидемиологическая ситуация здесь продолжает ухудшаться. За минувшие сутки число зарегистрированных новых случаев COVID-19 превысило 40 тысяч.

Напомним, российская вакцина, разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Интерес к ней проявило более двух десятков стран, в том числе Венесуэла, Вьетнам и Молдавия.