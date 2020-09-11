В Госдуме поддержали идею о "двойных" ценниках на продуктах

Введение новых ценников, где будет указана стоимость литра или килограмма продукта, позволит покупателям контролировать производителей и продавцов. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак, комментируя предложение на эту тему.

С инициативой ввести такие ценники в магазинах ранее выступил Союз потребителей России. На них предложено указывать не только стоимость за упаковку товара, но и цену за единицу веса или объема - например, за литр или килограмм.

Предложенные элементы контроля можно только приветствовать, считает Рыжак, которого цитирует РИА Новости. Такие меры, по его словам, повышают ответственность гражданского общества.

Благодаря таким ценникам, считает парламентарий, у покупателей появятся законные основания требовать от производителя и от представителей торговых сетей, чтобы они соблюдали нормы, установленные государством.

При это у контролирующих организаций, как и у граждан, появится важный инструмент, который позволит решать поставленные задачи, добавил депутат.