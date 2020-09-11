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11.09.2020 12:34
Рубрика: Экономика

В Госдуме поддержали идею о "двойных" ценниках на продуктах

Текст: Татьяна Замахина
Введение новых ценников, где будет указана стоимость литра или килограмма продукта, позволит покупателям контролировать производителей и продавцов. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак, комментируя предложение на эту тему.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

С инициативой ввести такие ценники в магазинах ранее выступил Союз потребителей России. На них предложено указывать не только стоимость за упаковку товара, но и цену за единицу веса или объема - например, за литр или килограмм.

Фото: iStock
В магазинах начнут принимать упаковку от использованных товаров

Предложенные элементы контроля можно только приветствовать, считает Рыжак, которого цитирует РИА Новости. Такие меры, по его словам, повышают ответственность гражданского общества.

Благодаря таким ценникам, считает парламентарий, у покупателей появятся законные основания требовать от производителя и от представителей торговых сетей, чтобы они соблюдали нормы, установленные государством.

При это у контролирующих организаций, как и у граждан, появится важный инструмент, который позволит решать поставленные задачи, добавил депутат.

Экономика Товары и цены Законодательная власть Госдума

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