В Польше сэкономили на модернизации Leopard 2

Как сообщалось в мае текущего года, первые две боевые машины были переданы в сухопутные войска после успешно проведенных испытаний. У них усилено бронирование лобовых и бортовых проекций башни. Командир и наводчик получили доработанные многоканальные прицелы с тепловизионными камерами третьего поколения.

Гидравлические системы стабилизации пушки и приводы башни заменены на электрические, что уменьшает риск возгораний в случае получения боевых повреждений.

Также установлена новая быстродействующая автоматическая система, подавляющая взрывы и пожары внутри танка, и внедрена вспомогательная силовая установка. Боевая масса возросла до 60 000 кг.

После ознакомления с этой версией немецкого танка создается впечатление, что специалисты, занимавшиеся модернизацией, из-за бюджетных ограничений вынуждены были сильно экономить. Например, орудие оставили старого типа - Rh-120 L44, хотя его и адаптировали к новым снарядам.

Вызывает удивление, что не предпринято никаких мер по усилению защиты корпуса - не установлены даже простые по конструкции и дешевые в производстве противокумулятивные решетчатые экраны.

В этом плане польская доработка очень сильно отстает от недавно продемонстрированной турецкой, в которой был полностью учтен реальный боевой опыт, полученный в ходе операций в Сирии.

На MSPO 2020 также представлен макет южнокорейского танка К2PL, который, возможно, примет участие в конкурсе по организации в Польше производства бронетехники нового поколения.