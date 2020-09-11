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11.09.2020 18:00
Рубрика: Экономика

В России ужесточат контроль над продажей пива

Текст: Татьяна Карабут
Минфин рассчитывает со следующего года распространить Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) на розничные продажи пивоваренной продукции, заявил глава ведомства Антон Силуанов в ходе заседания итоговой коллегии Росалкогольрегулирования.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По мнению Силуанова, задача по обеспечению контроля за производством и оборотом пивоваренной продукции пока до конца не реализована.

Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости
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"Мы видим, что количество проверочных мероприятий выросло за прошлый год, изъято более 1 млн тонн нелегальной продукции. Но до сих пор системных решений пока еще не принято", - пояснил министр.

Чтобы навести порядок в пивоваренной отрасли, Минфин подготовил положительное заключение на соответствующий законопроект о распространении ЕГАИС на розничные продажи пива и надеется, что он будет принят уже до конца 2020 года.

"В этой связи прошу проработать вопрос распространения ЕГАИС на розничную продажу пивоваренной продукции. Мы говорим о необходимости маркировки пивоваренной продукции, поэтому в рамках работы нашей системы ЕГАИС нужно будет все это состыковать", - добавил Силуанов.

Сейчас в ЕГАИС отражается только факт поступления пивоваренной продукции (пива, сидра, медовухи и пуаре) в точку розничной продажи. Между тем по другим видам алкоголя в ЕГАИС поступает информация и в момент его продажи на кассе магазина. В июне группа сенаторов из комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам внесла в Госдуму поправку ко второму чтению законопроекта о госрегулировании оборота и производства этилового спирта и алкоголя, сообщал ТАСС. Поправкой предлагалось распространить ЕГАИС на розничные продажи пива. По мнению авторов изменений, это позволит вывести "из тени" продукции более чем на 200 млрд рублей.

А 9 сентября на совещании президента Владимира Путина с членами правительства министр промышленности и торговли Денис Манутров предложил начать маркировку алкоголя с пива.

"Из пока не затронутых экспериментом позиций считаем важным зайти с маркировкой в сегмент алкоголя, чтобы защитить наших потребителей: это важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату. Мы предлагаем начать с пива и дальше масштабировать проект на другие алкогольные напитки", - пояснил Мантуров.

По данным Росалкогольрегулирования, сейчас ЕГАИС охвачено почти 384 тысяч участников рынка. Количество подключенных касс превысило 800 тыс. За год системой обработано почти 4 млрд документов.

Экономика Товары и цены Правительство Минфин Госрегулирование оборота алкоголя

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