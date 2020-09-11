Закон Забайкальского края от 11 сентября 2020 года № 1844-ЗЗК "О внесении изменений в Закон Забайкальского края "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Забайкальском крае на 2020 год"

Принят Законодательным Собранием Забайкальского края 11 сентября 2020 года.

Статья 1

Внести в Закон Забайкальского края от 11 сентября 2019 года№ 1760-ЗЗК "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Забайкальском крае на 2020 год" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 11 сентября 2019 года, № 7500201909110002) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

"Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Забайкальском крае в целях установления социальной доплаты к пенсии";

2) в статье 1 слова "на 2020 год" исключить;

3) в статье 2 цифры "2020" заменить цифрами "2021", цифры "9 829" заменить цифрами "10 683".

Статья 2

Настоящий Закон края вступает в силу с 1 января 2021 года.

И.о. Председателя Законодательного Собрания Забайкальского края Д.Н.Тюрюханов

Губернатор Забайкальского края А.М.Осипов







