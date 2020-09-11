Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
11.09.2020 10:02
Рубрика: Легковые авто

Зазоры и плохая краска: немцы недовольны электрокаром Volkswagen

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Журналисты Auto Motor Und Sport раскритиковали новый электромобиль Volkswagen ID.3.

Фото: www.autoweek.nl
Глава Volkswagen: у Tesla классные машины, но сделок с Маском не будет

Немцы остались недовольны низким качеством сборки и окраски модели. К примеру, в Volkswagen ID.3 посредственная подгонка пластиковых деталей салона и сиденья, которые быстро изнашиваются.

Также кузовные панели электрокара имеют неровные зазоры, а из-за удешевления производства внутренняя часть капота ID.3 и вовсе окрашивается частично.

Резкой критике подвергся мультимедийный комплекс, программное обеспечение которого не отличается быстрой реакцией на команды.

Эксперты отметили, что запас хода Volkswagen ID.3 составляет всего 260 км. Ранее заявлялся показатель в 330 км.

Немецкие журналисты напомнили, что новинка стоит 49 тысяч евро - это соответствует примерно 4 350 000 рублей по нынешнему курсу. Они отметили, опытный автопроизводитель должен знать, как необходимо изготавливать транспортные средства.

#Volkswagen