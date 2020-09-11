Зазоры и плохая краска: немцы недовольны электрокаром Volkswagen

Журналисты Auto Motor Und Sport раскритиковали новый электромобиль Volkswagen ID.3.

Немцы остались недовольны низким качеством сборки и окраски модели. К примеру, в Volkswagen ID.3 посредственная подгонка пластиковых деталей салона и сиденья, которые быстро изнашиваются.

Также кузовные панели электрокара имеют неровные зазоры, а из-за удешевления производства внутренняя часть капота ID.3 и вовсе окрашивается частично.

Резкой критике подвергся мультимедийный комплекс, программное обеспечение которого не отличается быстрой реакцией на команды.

Эксперты отметили, что запас хода Volkswagen ID.3 составляет всего 260 км. Ранее заявлялся показатель в 330 км.

Немецкие журналисты напомнили, что новинка стоит 49 тысяч евро - это соответствует примерно 4 350 000 рублей по нынешнему курсу. Они отметили, опытный автопроизводитель должен знать, как необходимо изготавливать транспортные средства.