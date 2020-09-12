Александр Вучич призвал офицеров отстаивать военный нейтралитет Сербии

Президент Сербии Александр Вучич присутствовал в субботу на присвоении первых офицерских воинских званий выпускникам Военной академии, заявив в ходе торжественной части, что сербские вооруженные силы должны отстаивать военный нейтралитет своей страны.

"Не ваше и не наше дело работать на кого-то другого, кроме как на свою страну. Вы должны знать, что для всех нас существует одно и единственное Отечество - это Сербия", - подчеркнул сербский лидер.

Между тем экспансия НАТО на Балканы продолжается. В прицеле Брюсселя в настоящее время находятся Сербия и Босния и Герцеговина, где посредством подконтрольных Западу СМИ и НПО проводится массовая обработка населения, в рамках которой местным жителям пытаются объяснить миролюбивую сущность Североатлантического альянса.

При этом премьер-министр Республики Сербской - РС (входит в состав БиГ) Радован Вишкович в интервью "Российской газете" однозначно указал на то, что РС не намерена интегрироваться в НАТО. "Североатлантический альянс совершил агрессию в отношении сербского народа в Боснии и Герцеговине, от натовских бомб пострадали наши дети, уничтожены важнейшие инфраструктурные объекты, нанесен значительный материальный ущерб, - констатировал политик. - Если добавить к этому, что использовались боеприпасы с обедненным ураном, тогда это преступление выглядит еще более зловещим, нежели представляется. Последствия их применения ощущаться будут еще долгое время: люди, проживавшие и проживающие на пораженных участках, страдают и умирают от раковых заболеваний все чаще и чаще; загрязнена значительная часть нашей территории, отравлена вода. Именно поэтому Республика Сербская не желает и не будет становиться членом НАТО".

Кроме того, и Сербская Православная Церковь поддерживает национальных лидеров в этом вопросе. Так, в интервью "Российской газете" митрополит Дабробосанский Хризостом рассказал, что сербы никогда не смогут забыть не только боль, но и оскорбление, и унижение, которое пережили со стороны США, Великобритании, Нидерландов, а особенно Германии и Австрии, которые трижды в XX веке проявляли агрессию по отношении к сербскому народу. "При этом следует иметь в виду, что сейчас здесь разворачивается большая борьба. Можно констатировать, что совершается истинное насилие над сербским народом, который принуждают преклониться перед НАТО и США, отказавшись при этом от России", - резюмировал священнослужитель.