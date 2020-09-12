Американец устроил на дороге гонки в стиле Need for Speed и потерпел фиаско

A #Maryland man driving 187 MPH through I-95 work zone in #JohnstonCounty arrested after crashing during high-speed chase. Per @NCSHP, driver tried avoiding stop sticks at US-701.



Driver told firefighter he bought Audi RS7 yesterday & was going to #MyrtleBeach "to show it off." pic.twitter.com/x2bb6Tzat0 — WRALJoe Fisher (@JoeFisherTV) September 6, 2020

В штате Северная Каролина, США, на прошлой неделе произошла грандиозная автомобильная погоня в духе компьютерной игры Need for Speed. Все началось с того, что 39-летний Аяз Наим Ансари из штата Мэриленд купил не совсем новую, но очень мощную машину Audi RS7, и отправился на ней в курортный город Мертл-Бич (Южная Каролина).

В какой-то момент он серьезно превысил скорость, а когда увидел на хвосте полицейскую машину с мигалкой, то лишь сильнее придавил педаль газа.

Полиция сообщает, что нарушителю удалось разогнаться до 301 км/ч, причем произошло это в зоне ремонта дороги, где стояло ограничение 105 км/ч. Чтобы остановить Ансари, поперек проезжей части расстелили ленту с шипами. Пытаясь ее объехать, лихач не справился с управлением, и улетел в кусты на обочине. Скорость в этот момент была небольшая, поэтому водитель не пострадал, а Audi, судя по фото, отделалась оторванным бампером.

Из-за происшествия в Северной Каролине поднялась изрядная суматоха. Помимо местной полиции на место, где была остановлена RS7, прибыло несколько пожарных машин. Одному из огнеборцев Аяз Наим Ансари поведал, что спешил в Мертл-Бич потому, что просто хотел покрасоваться там на новой машине. Но, кажется, у него были и другие причины так отчаянно удирать от полиции. Как сообщает местный телеканал WRAL, мужчина, помимо превышения скорости и отказа остановиться, обвиняется в перевозке тяжелых наркотиков. Сейчас Ансари находится в тюрьме, за него объявлен залог 125 тысяч долларов.

Кстати, 301 км/ч это практически максимальная скорость Audi RS7. Причем по паспорту до 305 км/ч способна разогнаться лишь особая версия с керамическими тормозами, а на обычной электроника ограничивает скорость не уровне 250 км/ч.