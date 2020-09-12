Американский журнал разоблачил "секретное" оружие Трампа

Президент США Дональд Трамп, говоря о секретном и уникальном американском оружии, которого якобы ни у кого больше в мире нет, скорее всего, имел в виду ядерные боеголовки W76-2. Об этом пишет издание Popular Mechanics.

О создании этих боеголовок было объявлено в 2018 году. Они разработаны для размещения на баллистических ракетах подводного базирования Trident D-5. По данным журнала, сейчас на вооружении ВМС США стоят двенадцать атомных подводных лодок-ракетоносителей, оснащенных примерно 20 ракетами Trident D-5, каждая из которых может нести 4-5 ядерных боеголовок W76-2. Взрывная мощность одной такой боеголовки составляет около 100 килотонн, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее газета The Washington Post опубликовала отрывки из книги журналиста Боба Вудворда, заявившего, что глава государства поделился с ним секретной информацией. Якобы Трамп рассказал о ядерном оружии, аналогов которому нет ни у кого. На днях, выступая перед сторонниками в Мичигане, хозяин Белого дома снова заявил, что "ни у кого нет того, что есть у нас", подчеркнув, что американские вооруженные силы "самые мощные в мире".