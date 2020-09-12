Бразильская Амазония снова потеряла в августе рекордное количество лесов

В августе бразильская Амазония потеряла 1359 квадратных километров леса. Это сопоставимо с площадью самого населенного в Южной Америке города Сан-Паулу.

По данным бразильского национального института космических исследований, больше тропических лесов было уничтожено лишь в августе прошлого года - 1714 квадратных километров. Всего же с начала этого года потеряно 6099 квадратных километров лесов Амазонии, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что в Амазонии в течение десяти дней последнего месяца лета было зафиксировано рекордное число возгораний за последние десять лет. По данным Greenpeace, на спутниковых снимках было видно 10,1 тысячи очагов возгораний. Больше было только в 2010 году - 11,3 тысячи очагов.