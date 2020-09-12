Что делать, если в дороге оборвался ремень генератора

Любой автолюбитель не застрахован от внезапных поломок. Порой непредвиденный сбой в работе автомобильной системы может случиться вдали от всех благ цивилизации, а потому быстро исправить поломку не получится. Например, как быть если у машины оборвался ремень привода генератора? Вряд ли обычный автомобилист настолько предусмотрителен, что возит с собой запасной ремень. И если под рукой нет ремня на замену, что можно использовать вместо него?

Если генератор не функционирует, то уехать далеко не получится. От работы генератора в автомобиле зависят сразу несколько систем и узлов. И если генератор не крутится, то он не подзаряжает аккумулятор и тот при движении автомобиля очень быстро разряжается.

Возможно, если такая поломка произошла в черте города, и случилось это на автомобиле с относительно новой АКБ, то ее заряда хватит, чтобы добраться до ближайшего автосервиса. Другое дело, если обрыв ремня случился, что называется "в чистом поле", и если нечем заменить ремень, то без работающего генератора батарея разрядится и автомобиль встанет "на глухо". К тому же обрыв ремня - не всегда безобидная поломка. В некоторых случаях лопнувший в движении машины ремень генератора может попасть даже под газораспределительный механизм и нанести ущерб мотору.

Итак, если ремень порвался, то придется соорудить ему замену из подручных средств. Один из возможных "кандидатов" на временную роль нового ремня - старая колесная камера, из которой нужно аккуратно вырезать кольцо нужного диаметра шириной примерно 20 мм.

Можно использовать и обычную веревку. Ее придется сложить в несколько раз, чтобы получить достаточно прочную веревку нужной толщины. После этого, опустив натяжитель до предела, нужно установить получившийся шнурок, и натянув ролик, вернуть его в исходное положение. Важно следить за тем, чтобы веревка не была натянута до предела. Оптимально, если она провисает примерно на 1 см. И конечно же, концы веревки, уже надетой на натяжители, необходимо навязать надежным узлом и расположить его снаружи.

Если под рукой нет веревки, то подойдет и ремень с одежды. При этом понадобится еще и проволока, чтобы скрепить концы ремня в замкнутое кольцо. Вполне состоятельным решением может стать и скотч. Его можно свернуть в несколько раз и сделать таким образом достаточно прочную замену ремня. Также для этого подойдут и женские капроновые колготки. Надо только прочно зафиксировать их на шкиве надежным узлом, и тогда они помогут доехать до ближайшего автосервиса.

Конечно, от подобных ситуаций не застрахован ни один автомобилист, но надо стараться их не допускать. Для этого нужно регулярно проверять состояние ремня генератора, приобретать качественные изделия, чтобы исключить риск внезапного обрыва, а также правильно проводить замену ремня и следить за его корректной натяжкой. Также не стоит забывать, что на ресурс работы ремня влияет и состояние валов и натяжителей.