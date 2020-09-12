Новости

РФПИ: Российской вакциной заинтересовались еще 5 штатов Бразилии 00:40
Федор Чудинов защитил пояс WBA, нокаутировав Умара Садика 00:24
Обвиняемые в убийстве Флойда полицейские пытаются возложить вину друг на друга 00:19
Города штата Орегон в панике покинуло около полумиллиона жителей 00:05
На выборах в парламент Боливии Моралеса заменил производитель коки 11.09.2020
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 11.09.2020
Захарова напомнила о безальтернативности Минских договоренностей 11.09.2020
Михаила Ефремова перевели в обычную камеру 11.09.2020
В Apple разъяснили ситуацию с приложениями телеканалов из РФ на Украине 11.09.2020
В Германии ресторатор хотел присвоить помощь пострадавшим от пандемии 11.09.2020
Суд Мюнхена запретил две масштабных акции против пандемии 11.09.2020
Подростку предъявлено обвинение в порче лондонской статуи Черчилля 11.09.2020
В Тамбовской области рухнул аэроплан 11.09.2020
Премьеру "Чудо-женщины 1984" снова перенесли 11.09.2020
Путин: "Кинотавр" определяет основные тенденции развития кинематографа в РФ 11.09.2020
Netflix готовит сиквел "Птичьего короба" 11.09.2020
Саша Барон Коэн тайно снял сиквел "Бората" 11.09.2020
В Хабаровском крае вспыхнул крупный пожар на складе с пиломатериалами 11.09.2020
Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга Исаева 11.09.2020
МакДжи рассказал о "более мрачной" версии своего "Терминатора" 11.09.2020
Вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина" 11.09.2020
В Госдуме осудили решение Apple изъять приложения российского ТВ на Украине 11.09.2020
В Общественной палате не подтвердили информацию о нарушениях на выборах 11.09.2020
В Подмосковье доставщик еды пытался совратить 11-летнюю школьницу 11.09.2020
В Москве до конца года отремонтируют 18 памятников 11.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
12.09.2020 00:05
Рубрика: В мире

Города штата Орегон в панике покинуло около полумиллиона жителей

Текст: Максим Макарычев
В штате Орегон около полумиллиона человек, или 10 процентов населения, последовали распоряжению властей об эвакуации в пятницу, а жителям его крупнейшего города, Портленда, приказано быть готовыми покинуть город.

Лесные пожары, которые усилились за счет порывов ветра, обрушились на штаты Западного побережья США, в результате чего погибли по меньшей мере 24 человека, сообщает Reuters. Города, расположенные к юго-востоку от Портленда, оказались во власти стихии после того, как два крупнейших лесных пожара Орегона слились в один. Орегон принял на себя основную тяжесть удара, а поисковые группы по-прежнему не могут войти в районы в горах Каскад, где пожары охватили несколько небольших населенных пунктов. Начальник управления пожарной охраны лесного хозяйства штата Орегон Дуг Грейф сказал, что ему потребуется вдвое больше, чем три тысячи спасателей, чтобы справиться с тремя десятками крупных пожаров. В соседнем штате Вашингтон на видео, снятом в районе Такома, показано, как в жилом районе начинаются пожары и стремительно загораются строения, а местные жители бегают от дома к дому, чтобы предупредить соседей.

Фото: Photo by Brittany Hosea-Small / AFP
Фото: Дым от лесных пожаров в Калифорнии окрасил небо в оранжевый цвет

Около сотни лесных пожаров бушевали на западе США, на территории, размером со штат Нью-Джерси, создавая дым, из-за которого в штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон в пятницу был зафиксирован худший уровень качества воздуха в мире.

В результате пожаров в Калифорнии с середины августа до утра пятницы погибли, по меньшей мере, 20 человек, в том числе 10 были найдены мертвыми на этой неделе в результате одного пожара в Северной Калифорнии, и, по крайней мере, еще четыре человека погибли в штатах Орегон и Вашингтон, сообщает CNN.

Некоторые города и общины оказались покрыты сажей, а отдельные районы засыпаны пеплом. Молалла, городок, расположенный примерно в 40 километрах к югу от центра Портленда, превратился в "город-призрак", засыпанный пеплом, после того, как из него в панике уехали более девяти тысяч человек. Только тридцать местных жителей отказались покинуть свои дома, сообщила пожарная служба города. Когда в пятницу ветер утих и уровень влажности в Мокалле повысился, пожарные запустили дроны в желтоватый смог, чтобы увидеть, насколько близко к домам находится пламя. При этом дроны оказались неспособны показать четкую картинку происходящего. "Мы не знаем, где происходит пожар", - заявил лейтенант пожарного управления Молаллы Майк Пенунури, пояснив, что дым уменьшил видимость до одного квартала.

В мире США Лесные пожары в США

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
В Госдуме осудили решение Apple изъять приложения российского ТВ на Украине
В Минобороны предложили убрать из запрещенных боевые отравляющие вещества
В Кремле пока не обсуждают идею минимального гарантированного дохода
Лавров: Вашингтон отлынивает от диалога с Москвой по кибербезопасности
Кто на самом деле является догоняющим в гонке за пост президента США
В Лондоне построят новое здание парламента с прозрачным фасадом