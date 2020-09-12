Города штата Орегон в панике покинуло около полумиллиона жителей

Лесные пожары, которые усилились за счет порывов ветра, обрушились на штаты Западного побережья США, в результате чего погибли по меньшей мере 24 человека, сообщает Reuters. Города, расположенные к юго-востоку от Портленда, оказались во власти стихии после того, как два крупнейших лесных пожара Орегона слились в один. Орегон принял на себя основную тяжесть удара, а поисковые группы по-прежнему не могут войти в районы в горах Каскад, где пожары охватили несколько небольших населенных пунктов. Начальник управления пожарной охраны лесного хозяйства штата Орегон Дуг Грейф сказал, что ему потребуется вдвое больше, чем три тысячи спасателей, чтобы справиться с тремя десятками крупных пожаров. В соседнем штате Вашингтон на видео, снятом в районе Такома, показано, как в жилом районе начинаются пожары и стремительно загораются строения, а местные жители бегают от дома к дому, чтобы предупредить соседей.

Около сотни лесных пожаров бушевали на западе США, на территории, размером со штат Нью-Джерси, создавая дым, из-за которого в штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон в пятницу был зафиксирован худший уровень качества воздуха в мире.

В результате пожаров в Калифорнии с середины августа до утра пятницы погибли, по меньшей мере, 20 человек, в том числе 10 были найдены мертвыми на этой неделе в результате одного пожара в Северной Калифорнии, и, по крайней мере, еще четыре человека погибли в штатах Орегон и Вашингтон, сообщает CNN.

Некоторые города и общины оказались покрыты сажей, а отдельные районы засыпаны пеплом. Молалла, городок, расположенный примерно в 40 километрах к югу от центра Портленда, превратился в "город-призрак", засыпанный пеплом, после того, как из него в панике уехали более девяти тысяч человек. Только тридцать местных жителей отказались покинуть свои дома, сообщила пожарная служба города. Когда в пятницу ветер утих и уровень влажности в Мокалле повысился, пожарные запустили дроны в желтоватый смог, чтобы увидеть, насколько близко к домам находится пламя. При этом дроны оказались неспособны показать четкую картинку происходящего. "Мы не знаем, где происходит пожар", - заявил лейтенант пожарного управления Молаллы Майк Пенунури, пояснив, что дым уменьшил видимость до одного квартала.