Харитонов выразил готовность боксировать против Александра Емельяненко

В пятницу в Химках прошел вечер профессионального бокса, в главном поединке которого дебютировал Харитонов. Во втором раунде он победил британца Дэнни Уильямса, который известен тем, что в 2004 году нокаутировал Майка Тайсона.

После боя Харитонов признался, что намерен продолжить боксировать, но при этом не будет уходить из ММА.

Он заявил "Матч ТВ", что готов встретиться на ринге с Александром Емельяненко, отметив, что на подготовку к этому бою ему понадобится месяц.

"Сколько мне надо, чтобы подготовиться для боксерского боя с Александром Емельяненко? У меня сейчас следующий бой в ММА. Если нет травм, то отдохнул недельку, чуть поспарринговался и через месяц можно. К Дэвиду Хэю потребовалось бы готовиться как минимум полгода. Это имя, было бы круто. Я готов к такому испытанию. Я голодный по клетке, рингу. Я хочу бои. Следующий мой соперник - топовый боец. Его имя пока тайна", - сказал Харитонов.

Оценивая свой дебют Харитонов заметил, что не хотел побеждать так рано.

"Хотелось продержаться четыре-пять раундов. Я не фанат этого - в первом раунде, если попал, то добей. В бою - да, но это был мой дебют в боксерском поединке, я хотел почувствовать эту формулу поединка, но не получилось", - посетовал он.