Инфекционист озвучил возможную дату завершения пандемии COVID-19 в США

Граждане Соединенных Штатов смогут вернуться к прежнему образу жизни не раньше середины или конца 2021 года, даже если появится вакцина от коронавируса. С таким заявлением выступил в пятницу директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Он подтвердил свои предыдущие прогнозы, что доступная вакцина появится в США в конце этого - начале следующего года, но этого будет мало, рассказал специалист в интервью MSNBC. "Если говорить о возвращении к какому-то нормальному уровню, напоминающему тот, где мы были до COVID-19, то это после наступления 2021 года, возможно даже, что ближе к его концу", - цитирует Фаучи РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская вакцина от коронавируса может появиться уже в октябре. Американский лидер также выразил уверенность, что эта вакцина будет "замечательной", так как компании-разработчики годами создавали отличные препараты.

В США уже зарегистрировано уже более 6,4 миллиона случаев коронавируса и более 192 тысяч смертей. По этим показателям страна является лидером в мире.