Как быстро должно потемнеть моторное масло в двигателе

Цвет моторного масла - один из признаков, по которому определяется состояние как силового агрегата, так и качество самой смазки. Отсюда - резонный вопрос: как быстро должен лубрикант чернеть при стандартной, без экстремальных нагрузок, эксплуатации автомобиля.

Потемнение или почернение

Для начала определимся с главным вопросом - потемнение масла в процессе эксплуатации автомобиля - это нормальный процесс. Во время работы силового агрегата оно разогревается до температуры свыше 100°, циркулирует и смазывает трущиеся детали, обеспечивая удаление нагара с трущихся элементов силовой установки. Излишки масла затем оседают в картере.

Таким образом, естественное загрязнение - как раз-таки признак того, что смазка работает. И даже более того, если после пробега в несколько тысяч километров масло остается совершенно того же цвета, что и при заливке, можно заподозрить, что в лубриканте не достает очищающих присадок. Иначе говоря, отходы (шлаки, примеси, нагар) не удаляются с рабочей зоны двигателя, попросту говоря, масло не работает, резко сокращая ресурс мотора.

Однако опытный водитель сразу увидит отличие естественного потемнения от радикального почернения. Если смазка чернеет практически через несколько сотен километров эксплуатации, и по консистенции напоминает мазут, можно не сомневаться - либо вы залили в мотор контрафактный товар, либо с силовым агрегатом серьезные проблемы. В любом случае - вам дорога на сервис, чтобы установить причину произошедшего.

Через сколько километров пробега должно темнеть масло

Если масло темнеет примерно к двум - трем тысячам километров пробега, это естественный процесс потемнения. Однако следует обратить внимание на дополнительные симптомы изменения свойств лубриканта, в частности - убедитесь в том, что двигатель не подъедает масло, отсутствует запах гари, мотор работает без перебоев, а расход топлива не увеличился. В дальнейшем следует также продолжать отслеживать цвет, уровень заливки и консистенцию масла.

Почему масло стремительно чернеет

Если вы обнаружили, что масло почернело и загустело при смешных пробегах (меньше 1 тыс. км), то для изменившегося состояния смазки есть сразу несколько причин. Наиболее частый вариант - использование поддельных технических жидкостей. Причем такой вариант нельзя исключать, даже если автомобиль обслуживается в официальном сервисе. Одним из способов визуальной проверки - залить небольшое количество нефтепродукта, откачанного из мотора, в стеклянную колбу и выставить на солнце. Если через несколько дней в масле выделился осадок, перед вами подделка.

На быстрое потемнение моторного масла может влиять также использование некачественного топлива. Причем дизельные автомобили могут загрязнять масло быстрее бензиновых. Дело в том, что в процессе сгорания солярки образуется значительно большее количество сажи, чем в случае с бензином. Часть таких загрязнителей будет попадать в картер вместе с прорвавшимися газами. В случае же с бензином частой причиной является разрегулировка системы питания. При таком раскладе в цилиндры подается переобогащенная смесь, которая не сгорает полностью, из-за чего образуется сажа, оседающая на стенках цилиндров.

Еще одна причина быстрого почернения масла - износ поршневой группы. При таком сценарии излишки топлива, не сгоревшие в цилиндрах двигателя, проникают в смазку, что вызывает его деградацию. Косвенными признаками такой ситуации являются резкое увеличение расхода топлива и снижение силовых характеристик мотора.

Эксплуатация автомобиля под высокой нагрузкой - также в числе причин нештатного запустевания и быстрого потемнения лубриканта. Регулярная эксплуатация двигателя на высоких оборотах, особенно в сочетании с неправильно подобранной вязкостью масла, может вызвать закипание смазки. Если же в почерневшей смазке присутствуют белые прожилки и пена, не исключено попадании в масло антифриза, что также чревато дорогостоящим ремонтом.

Что делать, если масло быстро потемнело

Если к пяти, семи тысячам километров пробега масло сильно потемнело, это не только признак того, что смазка работает, но и повод задуматься о замене лубриканта раньше рекомендованного срока, например, на 7 тыс. пробега вместо рекомендованных 15 тыс.

Такая превентивная замена позволит решить проблему со старыми отложениями в двигателе. Перед заменой нового масла рекомендовано также дать мотору поработать на промывочном масле.

Подытоживая, можно заключить, что потемнение масла - это естественный процесс, бояться которого не стоит. Однако резкое изменение цвета и консистенции смазки - веская причина, чтобы усилить наблюдение за работой и состоянием мотора. При сильном и быстром загрязнении ранняя замена масла, равно как и промывка системы, рекомендованы.