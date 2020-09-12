Как понять, что вашу машину хотят угнать

Угон автомобиля, в особенности если речь идет о дорогостоящих, хорошо оснащенных машинах, - мероприятие, которое так или иначе требует от угонщиков определенной подготовки. Профессиональные злоумышленники готовятся к угону автомобиля, выбирают наилучшие обстоятельства для совершения этого деяния с одной лишь целью - преуспеть в нем и провернуть все так, чтобы избежать наказания. Угонщики - обычно люди опытные, и если они принимают автомобиль "в разработку", то действуют мастерски. Однако внимательный автомобилист сможет отследить признаки, по которым поймет, что над его автомобилем нависла угроза угона.

Итак, перечислим эти тревожные знаки.

Противоугонные системы на автомобиле - это весьма и весьма распространенное явление. И для того, чтобы обойти такую защиту, угонщики могут применять хоть и хитроумные, но все же стандартные решения. Одна из таких "многоходовок": под видом сотрудника дилерского центра вступить в общение с автовладельцем для того, чтобы разузнать, как работает охранное оборудование на его машине, выведать, не давало ли оно сбои и какого рода были эти неполадки. Для автовладельца подобные вопросы должны стать "первым звоночком", тем более если на обслуживание в дилерский центр он заезжал уже давно.

Кроме того, не должны терять бдительность и автовладельцы, которые размещают объявления о продаже автомобиля. Для автомобильного вора такие ситуации - легкая "добыча". Он может прикинуться заинтересованным покупателем и на полном основании задавать продавцу машины различные вопросы про ее противоугонные системы.

Конечно, "противоугонки" хотя и эффективное средство защиты машины, но это не панацея. И даже самая "умная" электроника может иметь слабые места и оказаться уязвимой. Но самый бдительный автовладелец может догадаться о том, что злоумышленники пытаются обнаружить эти слабые места. В этом случае часто сама система, которая подвергается взлому, может сигнализировать об этом неверными срабатываниями, которые возникают вдруг, на пустом месте. Игнорировать такие признаки нельзя, лучше своевременно заявить в полицию!

Приманить автовладельца на звук сигнализации его авто - это хоть и дерзкий, но все же не такой уж и редкий способ угнать его автомобиль. Обычно такое проворачивают ночью. Владелец, разбуженный звуками сигнализации, бросается спросонья к машине, чтобы отключить охранную систему, а грабителю это и надо! Он вламывается к нему в салон в этот момент и совершает наглый грабеж.

И все же большинство угонщиков предпочитают действовать не так "в лоб", а более осторожно и наверняка. Их внимание может привлечь не просто автомобиль с дефектами системы сигнализации, о чем они, кстати, могут напрямую узнавать от сотрудников сервисных станций, вступая с ними в сговор.

Легкая мишень для них - машина, чей владелец надолго уехал, например, в отпуск или командировку. Но как понять, что машина осталась без присмотра? Надо "пометить" ее: положить ветку на капот или рекламный проспект под "дворник". Если этот опознавательный предмет долго остается на месте, угонщик делает вывод, что владелец машины в отъезде. Так что если автомобилист регулярно убирает ветки с капота или рекламки с лобового стекла - это также повод насторожиться.

И конечно же, явные признаки взлома автомобиля и проникновения в него - уж куда более, чем красноречивые знаки того, что машина находится в опасности. А "свежие" признаки взлома могут указывать на то, что владелец автомобиля вспугнул воров, и те находятся совсем недалеко от места преступления. В любом случае при первых же подозрениях лучше сразу же поменять место стоянки или хранения автомобиля.