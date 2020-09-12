Как понять, что вашу машину хотят угнать

Итак, перечислим эти тревожные знаки.
Противоугонные системы на автомобиле - это весьма и весьма распространенное явление. И для того, чтобы обойти такую защиту, угонщики могут применять хоть и хитроумные, но все же стандартные решения. Одна из таких "многоходовок": под видом сотрудника дилерского центра вступить в общение с автовладельцем для того, чтобы разузнать, как работает охранное оборудование на его машине, выведать, не давало ли оно сбои и какого рода были эти неполадки. Для автовладельца подобные вопросы должны стать "первым звоночком", тем более если на обслуживание в дилерский центр он заезжал уже давно.
Кроме того, не должны терять бдительность и автовладельцы, которые размещают объявления о продаже автомобиля. Для автомобильного вора такие ситуации - легкая "добыча". Он может прикинуться заинтересованным покупателем и на полном основании задавать продавцу машины различные вопросы про ее противоугонные системы.
Конечно, "противоугонки" хотя и эффективное средство защиты машины, но это не панацея. И даже самая "умная" электроника может иметь слабые места и оказаться уязвимой. Но самый бдительный автовладелец может догадаться о том, что злоумышленники пытаются обнаружить эти слабые места. В этом случае часто сама система, которая подвергается взлому, может сигнализировать об этом неверными срабатываниями, которые возникают вдруг, на пустом месте. Игнорировать такие признаки нельзя, лучше своевременно заявить в полицию!
Приманить автовладельца на звук сигнализации его авто - это хоть и дерзкий, но все же не такой уж и редкий способ угнать его автомобиль. Обычно такое проворачивают ночью. Владелец, разбуженный звуками сигнализации, бросается спросонья к машине, чтобы отключить охранную систему, а грабителю это и надо! Он вламывается к нему в салон в этот момент и совершает наглый грабеж.
И все же большинство угонщиков предпочитают действовать не так "в лоб", а более осторожно и наверняка. Их внимание может привлечь не просто автомобиль с дефектами системы сигнализации, о чем они, кстати, могут напрямую узнавать от сотрудников сервисных станций, вступая с ними в сговор.
Легкая мишень для них - машина, чей владелец надолго уехал, например, в отпуск или командировку. Но как понять, что машина осталась без присмотра? Надо "пометить" ее: положить ветку на капот или рекламный проспект под "дворник". Если этот опознавательный предмет долго остается на месте, угонщик делает вывод, что владелец машины в отъезде. Так что если автомобилист регулярно убирает ветки с капота или рекламки с лобового стекла - это также повод насторожиться.
И конечно же, явные признаки взлома автомобиля и проникновения в него - уж куда более, чем красноречивые знаки того, что машина находится в опасности. А "свежие" признаки взлома могут указывать на то, что владелец автомобиля вспугнул воров, и те находятся совсем недалеко от места преступления. В любом случае при первых же подозрениях лучше сразу же поменять место стоянки или хранения автомобиля.