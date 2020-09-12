Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
12.09.2020 15:32
Рубрика: Легковые авто

Как понять, что вашу машину хотят угнать

Текст: Татьяна Акимова
Угон автомобиля, в особенности если речь идет о дорогостоящих, хорошо оснащенных машинах, - мероприятие, которое так или иначе требует от угонщиков определенной подготовки. Профессиональные злоумышленники готовятся к угону автомобиля, выбирают наилучшие обстоятельства для совершения этого деяния с одной лишь целью - преуспеть в нем и провернуть все так, чтобы избежать наказания. Угонщики - обычно люди опытные, и если они принимают автомобиль "в разработку", то действуют мастерски. Однако внимательный автомобилист сможет отследить признаки, по которым поймет, что над его автомобилем нависла угроза угона.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Итак, перечислим эти тревожные знаки.

Фото: Николай Хижняк/ РИА Новости
Почему российский авторынок вновь вернулся к падению

Противоугонные системы на автомобиле - это весьма и весьма распространенное явление. И для того, чтобы обойти такую защиту, угонщики могут применять хоть и хитроумные, но все же стандартные решения. Одна из таких "многоходовок": под видом сотрудника дилерского центра вступить в общение с автовладельцем для того, чтобы разузнать, как работает охранное оборудование на его машине, выведать, не давало ли оно сбои и какого рода были эти неполадки. Для автовладельца подобные вопросы должны стать "первым звоночком", тем более если на обслуживание в дилерский центр он заезжал уже давно.

Кроме того, не должны терять бдительность и автовладельцы, которые размещают объявления о продаже автомобиля. Для автомобильного вора такие ситуации - легкая "добыча". Он может прикинуться заинтересованным покупателем и на полном основании задавать продавцу машины различные вопросы про ее противоугонные системы.

Конечно, "противоугонки" хотя и эффективное средство защиты машины, но это не панацея. И даже самая "умная" электроника может иметь слабые места и оказаться уязвимой. Но самый бдительный автовладелец может догадаться о том, что злоумышленники пытаются обнаружить эти слабые места. В этом случае часто сама система, которая подвергается взлому, может сигнализировать об этом неверными срабатываниями, которые возникают вдруг, на пустом месте. Игнорировать такие признаки нельзя, лучше своевременно заявить в полицию!

Приманить автовладельца на звук сигнализации его авто - это хоть и дерзкий, но все же не такой уж и редкий способ угнать его автомобиль. Обычно такое проворачивают ночью. Владелец, разбуженный звуками сигнализации, бросается спросонья к машине, чтобы отключить охранную систему, а грабителю это и надо! Он вламывается к нему в салон в этот момент и совершает наглый грабеж.

Фото: iStock
Могут ли наказать за нетрезвую езду на велосипеде или самокате

И все же большинство угонщиков предпочитают действовать не так "в лоб", а более осторожно и наверняка. Их внимание может привлечь не просто автомобиль с дефектами системы сигнализации, о чем они, кстати, могут напрямую узнавать от сотрудников сервисных станций, вступая с ними в сговор.

Легкая мишень для них - машина, чей владелец надолго уехал, например, в отпуск или командировку. Но как понять, что машина осталась без присмотра? Надо "пометить" ее: положить ветку на капот или рекламный проспект под "дворник". Если этот опознавательный предмет долго остается на месте, угонщик делает вывод, что владелец машины в отъезде. Так что если автомобилист регулярно убирает ветки с капота или рекламки с лобового стекла - это также повод насторожиться.

И конечно же, явные признаки взлома автомобиля и проникновения в него - уж куда более, чем красноречивые знаки того, что машина находится в опасности. А "свежие" признаки взлома могут указывать на то, что владелец автомобиля вспугнул воров, и те находятся совсем недалеко от места преступления. В любом случае при первых же подозрениях лучше сразу же поменять место стоянки или хранения автомобиля.