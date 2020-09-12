МКС совершит маневр из-за угрозы столкновения со спутником ВМФ США

В ближайший понедельник Международная космическая станция (МКС) сблизится с американским спутником BRICSat-2. Чтобы избежать возможного столкновения, планируется провести так называемый маневр уклонения, сообщили в Роскосмосе.

Сближение, как ожидается, произойдет 14 сентября в 02:23 по московскому времени, поэтому в период от полуночи до часу ночи орбиту МКС скорректируют.

BRICSat-2 - коммуникационный экспериментальный спутник (Ballistically Reinforced Communication Satellite, CubeSat), оператором которого являлся ВМФ США. Это спутник связи весом всего около килограмма, который должен был продемонстрировать работу нового электрического двигателя. В качестве дополнительной нагрузки его оборудовали для цифровой радиолюбительской связи, на борту имеется два транспондера. Спутник был выведен на околоземную орбиту в июне 2019 года ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX, к настоящему времени превратился в "космический мусор".

Напомним, орбиту МКС уже корректировали буквально накануне - станцию подняли на 800 метров от Земли с помощью грузового корабля "Прогресс МС-14". Это было необходимо для формирования баллистических условий перед прибытием корабля "Союз МС-17". Сейчас МКС находится на высоте 419,6 километра над Землей.