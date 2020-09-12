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12.09.2020 11:57
Рубрика: Общество

МКС совершит маневр из-за угрозы столкновения со спутником ВМФ США

Текст: Алексей Иванов
Фото: Пресс-служба Роскосмоса / ТАСС Фото: Пресс-служба Роскосмоса / ТАСС
Фото: Пресс-служба Роскосмоса / ТАСС

В ближайший понедельник Международная космическая станция (МКС) сблизится с американским спутником BRICSat-2. Чтобы избежать возможного столкновения, планируется провести так называемый маневр уклонения, сообщили в Роскосмосе.

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Сближение, как ожидается, произойдет 14 сентября в 02:23 по московскому времени, поэтому в период от полуночи до часу ночи орбиту МКС скорректируют.

BRICSat-2 - коммуникационный экспериментальный спутник (Ballistically Reinforced Communication Satellite, CubeSat), оператором которого являлся ВМФ США. Это спутник связи весом всего около килограмма, который должен был продемонстрировать работу нового электрического двигателя. В качестве дополнительной нагрузки его оборудовали для цифровой радиолюбительской связи, на борту имеется два транспондера. Спутник был выведен на околоземную орбиту в июне 2019 года ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX, к настоящему времени превратился в "космический мусор".

Напомним, орбиту МКС уже корректировали буквально накануне - станцию подняли на 800 метров от Земли с помощью грузового корабля "Прогресс МС-14". Это было необходимо для формирования баллистических условий перед прибытием корабля "Союз МС-17". Сейчас МКС находится на высоте 419,6 километра над Землей.

Общество Космос

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