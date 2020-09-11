Специалисты "Роскосмоса" скорректировали орбиту МКС на 800 метров

Специалисты скорректировали орбиту Международной космической станции (МКС). Как пояснили в "Роскосмосе", операция проведена для формирования баллистических условий перед прибытием корабля "Союз МС-17". Высота орбиты МКС увеличена на 800 метров с помощью грузового корабля "Прогресс МС-14", двигатели которого были включены в 23:32 по московскому времени и проработали 225 секунд. Теперь МКС находится на высоте 419,6 км над Землей.

Напомним, новый экипаж должен прибыть на Международную космическую станцию 14 октября. Космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавта Кэтлин Рубинс на орбиту доставит "Союз МС-17", который стартует с космодрома Байконур.

Корабль должен долететь до МКС за рекордно короткое время - 3 часа 5 минут.

Сейчас на МКС работают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.